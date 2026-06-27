داستان تولد یک پدیده: ماشین ۸۷ و آغاز درخشش مسی
در دوران کودکی، لیونل مسی با درخششهایش در تیم نیولز اولد بویز توجهها را به خود جلب کرد. این ستاره کوچک به سرعت در ردههای سنی مختلف درخشید و نشان داد که آیندهای درخشان در انتظارش است.
به گزارش ایلنا، مسی در سالهای بین ۶ تا ۱۳ سالگی در تیم «ماشین ۸۷» نیولز اولد بویز بازی میکرد. این تیم که به خاطر سال تولدش نامگذاری شده بود، با هدایت مسی جوان، در مسابقات مختلف به پیروزیهای چشمگیری دست یافت. دیگو روویرا، یکی از بازیکنان این تیم، به یاد میآورد: «ما همیشه یا قهرمان میشدیم یا در فینال شکست میخوردیم. یک سال تمام مسابقات را بدون باخت پشت سر گذاشتیم.»
عملکرد این تیم به حدی چشمگیر بود که لیگ مجبور شد در برخی مسابقات، نتیجه را در ۶-۰ متوقف کند تا از شکستهای سنگین جلوگیری کند. در این دوران، مسی در اولین بازیاش در سن کمتر از ۷ سالگی، ۴ گل به ثمر رساند و نشان داد که استعدادش فراتر از سنش است.
روویرا در ادامه گفت: «مسی فوقالعاده سریع و با تکنیک بود. او همیشه میخواست توپ را داشته باشد و گل بزند. او بازی را به خوبی میفهمید و میتوانست چند بازیکن را به خود جلب کند تا به همتیمیهایش پاس بدهد.»
این ستاره جوان به زودی به محبوبیت زیادی در نیولز دست یافت و حتی در نیمههای بازیهای تیم بزرگسالان به میدان میرفت تا تماشاگران را با نمایشهایش سرگرم کند. در سال ۲۰۰۱، پس از یک آزمایش در کاتالونیا، مسی به بارسلونا پیوست و این انتقال نقطه عطفی در زندگیاش بود.
روویرا در پایان گفت: «بدون مسی، «ماشین» دیگر «ماشین» نبود. اما ما همیشه به این افتخار میکنیم که با یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال همبازی بودیم.»