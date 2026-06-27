برزیل و ژاپن؛ تکرار رؤیای سوپر قهرمانان در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، این دیدار که به نوعی بازسازی آخرین بازی انیمیشن محبوب دهه ۹۰ خواهد بود، به کارگردانی کارلو آنچلوتی برای برزیل و هاجیمه موریاسو برای ژاپن برگزار می‌شود. در این سریال، قهرمان داستان، الیور آتوم، و تیم ملی ژاپن در فینال جام جهانی به مصاف برزیل می‌روند.

برزیل که به عنوان تیم اول گروه C به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرده، باید با تیم دوم گروه F، یعنی ژاپن، روبرو شود. این تقابل به نوعی فرصتی برای پایان دادن به داستانی است که الیور آتوم هرگز نتوانست آن را تجربه کند و طرفداران را با سؤالاتی بی‌پاسخ گذاشت.

پس از اعلام این دیدار، شبکه‌های اجتماعی پر از عکس‌ها، نظرات و میم‌هایی درباره این تقابل نمادین شدند. یادآوری می‌شود که در جام جهانی ۲۰۰۶، برزیل و ژاپن در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف هم رفتند که نتیجه آن پیروزی ۴-۱ برزیل بود. حالا این دو تیم در یک مرحله حذفی دوباره به میدان می‌روند تا داستانی را که در انیمیشن به پایان نرسید، به واقعیت تبدیل کنند.

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