تصمیم جنجالی اسکالونی درباره لیونل مسی: از ترکیب خط خورد!
سرمربی تیم ملی آرژانتین اعلام کرد که لیونل مسی در بازی روز شنبه مقابل اردن، روی نیمکت خواهد نشست. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تیم ملی به دنبال کسب نتیجه مطلوب در این دیدار است.
به گزارش ایلنا، لیونل اسکالونی در آخرین تمرین تیم ملی، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و تأیید کرد که مسی در این بازی به عنوان بازیکن جانشین وارد میدان خواهد شد. او همچنین اشاره کرد که ترکیب اصلی تیم را در این مقطع فاش نخواهد کرد.
اسکالونی در ادامه گفت: «ما در حال بررسی روشهای مختلف بازی هستیم. تغییرات اساسی در سبک بازی تیم دشوار است، اما میتوانیم برخی نکات را تغییر دهیم و به نقاط قوت حریف توجه کنیم. در جام جهانی، تیمهای مختلف با شیوههای متفاوتی به نتایج میرسند، اما تیمهای قوی در نهایت تعیینکننده خواهند بود.»
وی همچنین به اهمیت بازیکنانی که در این بازی به میدان خواهند رفت، اشاره کرد و گفت: «این بازیکنان شایسته بازی کردن هستند و بخشی از فرایند ما به شمار میروند. وقتی فرصتی برای بازی به آنها میدهم، به این دلیل است که آنها مستحق آن هستند و بازیکنان بزرگی هستند.»
در پایان، اسکالونی به سوالات درباره عادتهایش در روز بازی پاسخ داد و گفت: «من با پای راست وارد میشوم و به شیوه خودم جشن میگیرم. در لحظات حساس، احساساتم را بروز میدهم و از بازی لذت میبرم.»