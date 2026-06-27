رکوردهای ویژه در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، لیونل مسی در این جام جهانی با ۱۸ گل به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی شناخته شده و رکورد پیشین ماریو گومز را که ۱۶ گل بود، شکست. همچنین او با ۲۸ بازی، بیشترین تعداد بازی در تاریخ جام جهانی را به خود اختصاص داده و با ۱۸ پیروزی، رکورددار بیشترین پیروزی در این مسابقات است. مسی همچنین با ۲۴۸۹ دقیقه بازی، بیشترین دقایق حضور در میدان را دارد.

علاوه بر این، مسی با ۳۸ سال و ۳۵۷ روز، به عنوان مسن‌ترین بازیکن که هت‌تریک کرده، نام خود را در تاریخ ثبت کرده است. او با این آمارها، احساسات و هیجانات خاصی را در دنیای فوتبال ایجاد کرده است.

در کنار مسی، کریستیانو رونالدو و گوادالوپ اوچوا نیز به عنوان تنها بازیکنانی که در شش جام جهانی شرکت کرده‌اند، شناخته می‌شوند. رونالدو همچنین به عنوان اولین بازیکنی که در شش جام جهانی گلزنی کرده، نام خود را در تاریخ ثبت کرده است.

در دنیای مربیگری، دیک آدوکارت با ۷۸ سال سن، به عنوان مسن‌ترین مربی که یک بازی در جام جهانی را هدایت کرده، شناخته می‌شود.

این رکوردها نه تنها توجهات را به خود جلب کرده، بلکه باعث افزایش تعاملات در شبکه‌های اجتماعی نیز شده است. کریستیانو رونالدو با ۶۶۹ میلیون دنبال‌کننده، به عنوان پرطرفدارترین شخصیت در اینستاگرام شناخته می‌شود و مسی با ۵۱۰ میلیون دنبال‌کننده، پس از او قرار دارد.

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