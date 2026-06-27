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الجزایر به دنبال انتقام از اتریش در نخستین دیدار پس از شرم خیخون

الجزایر به دنبال انتقام از اتریش در نخستین دیدار پس از شرم خیخون
کد خبر : 1804770
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تیم ملی الجزایر در آستانه یک دیدار حساس با اتریش قرار دارد که یادآور حوادث تلخ جام جهانی ۱۹۸۲ است. این بازی فرصتی برای الجزایر است تا انتقام آن روزهای تلخ را بگیرد و به مرحله حذفی صعود کند.

به گزارش ایلنا، الجزایر که در سال ۱۹۸۲ در جام جهانی اسپانیا با اتریش و آلمان غربی درگیر یک ماجرای جنجالی شد، اکنون در آخرین بازی گروهی خود به مصاف اتریش می‌رود. در آن زمان، الجزایر با پیروزی ۲-۱ برابر آلمان غربی شگفتی‌ساز شد، اما در بازی بعدی با اتریش به نتیجه‌ای رسید که به حذفش انجامید و این موضوع به عنوان «شرم خیخون» شناخته شد.

سلاحد اسعد، بازیکن سابق الجزایر، در این باره گفت: «ما از قبل می‌دانستیم که آنها علیه ما توطئه خواهند کرد.» او به یاد می‌آورد که در آن زمان، هواداران الجزایر به شدت از رفتار دو تیم اروپایی عصبانی بودند و این احساس هنوز در دل نسل‌های بعدی باقی مانده است.

حالا، با گذشت ۴۴ سال، الجزایر به دنبال جبران آن شکست است. هواداران قدیمی‌تر این تیم می‌خواهند انتقام آن روز را بگیرند، در حالی که جوان‌ترها این حس را به ارث برده‌اند. ایهاب فرید، یکی از هواداران جوان، می‌گوید: «ما می‌خواهیم اتریش را شکست دهیم، اما این به معنای نفرت نیست. این یک راه برای اصلاح یک اشتباه قدیمی است.»

در این میان، اگر بازی به تساوی کشیده شود، هر دو تیم ممکن است به مرحله بعدی صعود کنند. اما هواداران الجزایر می‌خواهند که تیمشان با پیروزی به این هدف برسد تا خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنند.

 

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