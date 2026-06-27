افشاگری از ماجرای انتقال کریس رونالدو به میلان

به گزارش ایلنا، میرا بیلی توضیح داد که مالکیت چینی میلان خواهان یک انتقال بزرگ بود و در آن زمان رونالدو به دلیل مشکلات مالیاتی و مسائل در رئال مادرید در موقعیت حساسی قرار داشت. او گفت: «در فینال کاردیف، ما با خورخه مندس دیدار کردیم و پیشنهادی را برای رونالدو آماده کردیم که او را به شدت جذب کرد. او می‌خواست لیگ اروپا را ببرد و بسیار انگیزه داشت.»

میرا بیلی ادامه داد: «ما تقریباً بر سر همه چیز به توافق رسیده بودیم؛ با رئال و مندس برای خود بازیکن. همه چیز آماده بود، اما در نهایت مالکیت چینی از این انتقال عقب‌نشینی کرد.» او همچنین به جزئیات مالی این انتقال اشاره کرد و گفت: «رئال مادرید مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو را درخواست کرده بود، اما امکان مذاکره برای کاهش این مبلغ وجود داشت. البته حقوق رونالدو هم قابل توجه بود. اگر اشتباه نکنم، این اتفاق در ژانویه ۲۰۱۸ رخ داد و ما می‌توانستیم او را به سرعت جذب کنیم.»

انتهای پیام/