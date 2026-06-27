برنامه ویژه کلمبیا برای مهار کریستیانو رونالدو در دیدار با پرتغال
سرمربی تیم ملی کلمبیا، نستور لورنزو، با تمجید از کیفیت تیم ملی پرتغال و کریستیانو رونالدو، به بررسی راهکارهای خود برای مهار این ستاره پیش از دیدار حساس دو تیم پرداخت. این بازی روز جمعه در میامی برگزار خواهد شد و نتیجه آن تعیینکننده صدرنشینی گروه K خواهد بود.
به گزارش ایلنا، لورنزو در خصوص قدرت تیم پرتغال گفت: «ما میدانیم که پرتغال تیم بزرگی دارد و سرمربی بسیار خوبی نیز در اختیار دارد. این تیم به خوبی شکل گرفته و با سایر رقبای خود تفاوت دارد. این یک بازی بزرگ خواهد بود. ابتدا باید سبک و ذات بازی خود را حفظ کنیم و به ویژگیهای دیگر تیم پرتغال توجه کنیم. آنها با توپ احساس راحتی میکنند، فضا را جستجو میکنند و به خوبی در حمله عمل میکنند. این تیم به خوبی تمرین کرده و بازیکنانش از سطح بالایی برخوردارند.»
وی همچنین به نقش کلیدی کریستیانو رونالدو و همتیمیاش ویتینیا اشاره کرد و افزود: «ویتینیا و رونالدو بازیکنان تعیینکنندهای هستند. یکی بازی را کنترل میکند و دیگری در پایانسازی نقش دارد. ما نمیتوانیم آنها را تنها بگذاریم یا بیتوجه باشیم. باید انضباط تاکتیکی داشته باشیم تا بازی ویتینیا را مسدود کنیم و به رونالدو در محوطه جریمه توجه کنیم.»
لورنزو در ادامه گفت: «ما باید تیمی داشته باشیم که در سطح رقابت با پرتغال باشد، چرا که آنها یکی از مدعیان قهرمانی هستند.»
وی همچنین به چالشهای موجود در مهار یک بازیکن خاص اشاره کرد و گفت: «به نظر من همیشه جا برای بهبود وجود دارد. ما در بازی اول و دوم پیشرفتهایی را مشاهده کردیم. رقیب ما نیاز دارد که ما در سطح بالاتری نسبت به بازی قبلی عمل کنیم. باید مراقب کریستیانو و سایر بازیکنان باشیم و نمیتوانیم فقط بر روی یک نفر تمرکز کنیم، زیرا همه آنها خطرناک هستند.»
تیم کلمبیا با ۶ امتیاز در صدر گروه قرار دارد و یک تساوی میتواند آنها را در جایگاه اول حفظ کند. در حالی که پرتغال با ۴ امتیاز تنها در صورت پیروزی میتواند به صدر جدول برسد.