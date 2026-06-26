به گزارش ایلنا، پس از اینکه لوئیس انریکه در فصل گذشته بارها اعلام کرد که راموس «شایسته دقایق بیشتری» است، حالا این مهاجم به دنبال افزایش زمان بازی خود از پاری‌سن‌ژرمن جدا خواهد شد. باشگاه پاریسی و آث میلان روز جمعه بر سر انتقالی به ارزش ۶۰ میلیون یورو به توافق رسیدند و تنها جزئیات نهایی باید میان طرفین حل و فصل شود تا این بازیکن ملی‌پوش پرتغالی که در حال حاضر در جام جهانی مشغول است، با باشگاه ایتالیایی قرارداد ببندد.

راموس که در تابستان ۲۰۲۳ از بنفیکا به صورت قرضی به پاری‌سن‌ژرمن پیوسته بود، هرگز نتوانست به طور ثابت در ترکیب اصلی این تیم جا بیفتد. با وجود اینکه در فصل گذشته آمار قابل قبولی با ۱۲ گل در تمامی مسابقات ثبت کرد، بیشتر به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت. او تنها در ۱۳ بازی لیگ ۱ به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفت و در لیگ قهرمانان اروپا نیز هرگز به عنوان بازیکن ثابت بازی نکرد، هرچند که موفق به زدن ۲ گل در این رقابت‌ها شد.

برای آث میلان که در فصل آینده در لیگ قهرمانان اروپا حضور نخواهد داشت، راموس به عنوان اولویت خط حمله تابستان شناخته می‌شود. مدیران این باشگاه پروژه‌ای را برای او ارائه کرده‌اند که در آن نقش مرکزی خواهد داشت، که این موضوع برای بازیکنی که به دنبال بازگشت به ترکیب اصلی است، بسیار حائز اهمیت است.

این انتقال همچنین آغاز تابستانی پرتحرک‌تر برای پاری‌سن‌ژرمن را نوید می‌دهد. علاوه بر راموس، لی کانگ این نیز از جمله بازیکنانی است که ممکن است از پاریس جدا شود. این مهاجم کره‌ای که قراردادش تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد، مورد توجه چندین باشگاه از جمله اتلتیکو مادرید قرار دارد.

در عین حال، مدیران پاری‌سن‌ژرمن همچنان به کار بر روی بازار نقل و انتقالات ادامه می‌دهند و دو تا سه بازیکن جدید را هدف قرار داده‌اند، بدون توجه به خروجی‌های احتمالی. دیگر تحرکات نیز ممکن است برای جبران خروجی‌ها تا پایان بازار نقل و انتقالات در نظر گرفته شود.

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