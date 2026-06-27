پاسخ ستاره اسبق بایرن و آلمان به حواشی اظهارات نژادپرستانه

به گزارش ایلنا، شواین‌اشتایگر که در سال ۲۰۱۴ همراه تیم ملی آلمان قهرمان جام جهانی شد، در صحبت‌های خود بازی ساحل عاج را «گاهی غیرمتعارف، کمی وحشیانه و نه چندان تاکتیکی» توصیف کرده بود. این اظهارات به سرعت واکنش‌های گسترده‌ای در دنیای فوتبال به همراه داشت؛ از جمله یورگن کلوپ که از پاسخ دادن به پرسش‌ها در این باره خودداری کرد و امرسه فائه، سرمربی تیم ملی ساحل عاج، که از این سخنان ابراز ناامیدی کرد.

شواین‌اشتایگر در واکنش به این انتقادها، در بیانیه‌ای که روز جمعه از طریق یک شبکه آلمانی منتشر شد، گفت: «من هیچ قصدی برای توهین به کسی نداشتم.»

او همچنین تأکید کرد: «من فقط یک تحلیل فوتبالی ارائه دادم و صرفاً درباره فوتبال صحبت کردم، نه درباره افراد.»

بر اساس گزارش‌ها، به نظر می‌رسد این ستاره سابق بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان با وجود حواشی ایجادشده، با هیچ‌گونه محرومیت یا تنبیهی مواجه نخواهد شد.

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