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رقابت برای کفش طلا در جام جهانی ۲۰۲۶ داغ‌تر شد

رقابت برای کفش طلا در جام جهانی ۲۰۲۶ داغ‌تر شد
کد خبر : 1804763
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با به ثمر رساندن هت‌تریک مقابل نروژ، عثمان دمبله به جمع گلزنان برتر پیوست و در تعقیب لیونل مسی برای کسب کفش طلا قرار گرفت. کریستیانو رونالدو نیز بالاخره به گل رسید و هری کین در این رقابت حضور دارد.

به گزارش ایلنا، لیونل مسی، عثمان دمبله، کیلیان امباپه، ارلینگ هالند و وینیسیوس جونیور در حال حاضر در یکی از داغ‌ترین رقابت‌های تاریخ برای کسب کفش طلا در جام جهانی ۲۰۲۶ هستند. این ستاره‌ها در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال در حال درخشش هستند و با سرعتی خیره‌کننده در تلاش برای تبدیل شدن به بهترین گلزن این تورنمنت هستند.

مسی با ۵ گل از ۲ بازی در صدر جدول قرار دارد و پس از زدن ۲ گل به اتریش، آرژانتین را به پیروزی ۲-۰ رساند. امباپه، هالند و وینیسیوس نیز با ۴ گل در تعقیب او هستند. دمبله، هم‌تیمی امباپه، با هت‌تریک در نیمه اول مقابل نروژ به جمع این گلزنان پیوست.

سوال بزرگ این است که آیا بازیکن دیگری می‌تواند به این رقابت بپیوندد؟ هری کین در بازی مقابل کرواسی ۲ گل به ثمر رساند و با ۱۰ گل در تاریخ جام جهانی، شانس این را دارد که نخستین مهاجمی باشد که چندین بار کفش طلا را کسب می‌کند.

در این میان، لامین یامال از اسپانیا و کریستیانو رونالدو نیز به ترتیب با ۱ و ۲ گل در حال رقابت هستند. همچنین، دنیز اونداو از آلمان و ماتیوس کونا از برزیل هر کدام با ۳ گل در این رقابت‌ها حضور دارند.

با این حال، مسی، امباپه، هالند و وینیسیوس به نظر نمی‌رسد که به زودی از سرعت خود بکاهند و این می‌تواند رقابت را برای دیگر بازیکنان دشوار کند. رکورد گلزنی جام جهانی که متعلق به ژست فونتین با ۱۳ گل در یک تورنمنت است، اکنون در دسترس به نظر می‌رسد.

 

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