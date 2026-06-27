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مارتینز: در جام جهانی، هیچ جدول خوبی یا بدی وجود ندارد

مارتینز: در جام جهانی، هیچ جدول خوبی یا بدی وجود ندارد
کد خبر : 1804762
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مربی تیم ملی فوتبال پرتغال، روبرتو مارتینز، پیش از دیدار با کلمبیا تأکید کرد که هیچ‌گونه محاسبه‌ای برای اولویت دادن به یک جدول خاص در مرحله حذفی نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، مارتینز در نشست خبری خود گفت: «در یک جام جهانی، هیچ جدول خوبی یا بدی وجود ندارد.» او بر این نکته تأکید کرد که تیمش تمام تمرکز خود را بر روی بازی‌ها و عملکرد خود خواهد گذاشت و به هیچ وجه به قرعه‌کشی‌ها توجه نخواهد کرد.

در دیگر اخبار، گای استفان، مربی تیم ملی فرانسه، پس از پیروزی تیمش برابر نروژ گفت: «باید هوشیار باشیم، خوشحال باشیم و از این پیروزی لذت ببریم.»

تیم ملی سنگال نیز با پیروزی برابر عراق، به بهبود تفاضل گل خود ادامه می‌دهد و هنوز شانس صعود به مرحله بعدی جام جهانی را دارد.

همچنین، تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرده است که آماده است تا «چالش» صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی را بپذیرد.

 

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