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الهلال مقصد بعدی مدافع فرانسه؟

تئو هرناندز در آستانه جدایی از میلان

تئو هرناندز در آستانه جدایی از میلان
کد خبر : 1804761
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تیم ملی فرانسه با پیروزی برابر نروژ، مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را به پایان رساند. در این میان، خبر انتقال تئو هرناندز به الهلال عربستان به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، انتقال تئو هرناندز، مدافع چپ ۲۷ ساله و ملی‌پوش فرانسه از آث میلان به الهلال در مراحل پایانی خود قرار دارد و این بازیکن قرار است سالانه ۶۰ میلیون یورو دستمزد دریافت کند. این در حالی است که هرناندز به دلیل انتقادات شدید هواداران میلان، به دنبال ترک این باشگاه است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکرات میان آتلتیکو مادرید و آث میلان برای جذب هرناندز به پایان رسیده و هیچ توافقی حاصل نشده است. با این حال، این بازیکن به شدت مورد توجه باشگاه‌های عربستانی قرار دارد و امیدوار است به آتلتیکو مادرید بپیوندد، جایی که با برادرش لوکاس هرناندز همبازی بوده است.

تئو هرناندز که در فصل جاری با انتقادات زیادی از سوی هواداران میلان مواجه شده، به دلیل اخراج در بازی برابر فاینورد در لیگ قهرمانان اروپا نیز تحت فشار قرار دارد. او از زمان پیوستن به میلان در سال ۲۰۱۹، با این باشگاه قرارداد دارد و تا سال ۲۰۲۶ تحت قرارداد است.

در حالی که میلان در سری آ با مشکلاتی مواجه است، احتمال تغییرات گسترده در ترکیب این تیم در تابستا

 

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