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داستان شگفت‌انگیز بنجامین آساوره، دروازه‌بان بدون گل خورده در جام جهانی و قهرمان مردم غنا

داستان شگفت‌انگیز بنجامین آساوره، دروازه‌بان بدون گل خورده در جام جهانی و قهرمان مردم غنا
کد خبر : 1804760
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بنجامین آساوره، دروازه‌بان ۳۳ ساله غنایی، با عملکرد فوق‌العاده‌اش در جام جهانی، به یک قهرمان واقعی برای مردم کشورش تبدیل شده است. او که به عنوان جانشین دروازه‌بان اصلی تیم ملی به میدان رفت، توانست در دو بازی نخست خود، دروازه‌اش را بسته نگه دارد و توجهات زیادی را به خود جلب کند.

به گزارش ایلنا، آساوره در بازی نخست برابر پاناما به میدان رفت و با حفظ دروازه‌اش، کمک کرد تا غنا با نتیجه ۱-۰ پیروز شود. اما در بازی دوم، او در برابر تیم قدرتمند انگلیس، درخشش بیشتری داشت و توانست در ۹۰ دقیقه، دروازه‌اش را بسته نگه دارد و بازی با نتیجه ۰-۰ به پایان برسد. کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی غنا، درباره او گفت: «او شایسته تشویق است و عملکردش درخشان بود.»

آساوره که تنها در باشگاه‌های غنایی بازی کرده و در سن ۲۵ سالگی به فوتبال حرفه‌ای وارد شده، داستان زندگی‌اش پر از چالش‌ها و سختی‌هاست. او در محله‌ای فقیرنشین در آکرا بزرگ شده و از سنین پایین به کارهای مختلفی مشغول بوده است. او در کنار فوتبال، به عنوان کمک راننده در دریافت بلیت در اتوبوس‌های محلی کار می‌کرد و با تلاش و پشتکار، به موفقیت‌های کنونی دست یافته است.

این دروازه‌بان نه تنها در زمین فوتبال، بلکه در زندگی شخصی‌اش نیز الگوی بسیاری از جوانان غنایی است. او به تازگی در مراسمی که برای دریافت یک خودرو به او اهدا شد، گفت: «من از 'تروترو' استفاده می‌کنم نه به خاطر جلب ترحم، بلکه به خاطر اعتقاد به زندگی ساده.» آساوره همچنین نیمی از درآمدش از بازی‌های ملی را به هم‌تیمی‌هایش و بازیکنان تیم ملی زنان اهدا کرده است.

با این عملکردها، آساوره پیش از شروع جام جهانی، به یک قهرمان واقعی در دل مردم غنا تبدیل شده و حالا با درخشش در این رقابت‌ها، محبوبیتش دوچندان شده است.

 

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