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پتکوویچ: به نتیجه مساوی فکر نمی‌کنیم

پتکوویچ: به نتیجه مساوی فکر نمی‌کنیم
کد خبر : 1804759
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سرمربی تیم ملی الجزایر تأکید کرد که تیمش در دیدار مقابل اتریش به دنبال پیروزی است و به هیچ وجه به نتیجه مساوی نمی‌اندیشد.

به گزارش ایلنا، ولادیمیر پتکوویچ در کنفرانس خبری پیش از بازی با اتریش در گروه ج جام جهانی، این دیدار را مقابل "یک رقیب قوی و با شخصیت" توصیف کرد و گفت که تیمش برای کسب پیروزی به میدان خواهد رفت.

وی افزود: "ما با یک حریف قوی، با شخصیت و بازی دقیق روبرو هستیم. باید آماده باشیم تا با تمام توان مقابل آنها قرار بگیریم و تلاش کنیم تا پیروز شویم." پتکوویچ همچنین به وضعیت تیمش اشاره کرد و گفت که الجزایر پس از دو بازی در این جام، یک شکست مقابل آرژانتین (۳-۰) و یک پیروزی برابر اردن (۱-۲) در شرایط خوبی قرار دارد.

این سرمربی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تلاش برای کسب نتیجه مساوی، که می‌تواند به صعود به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم کمک کند، گفت: "در فوتبال باید با انگیزه و اشتیاق به دنبال پیروزی باشیم. بعد از بازی نتیجه را خواهیم دید. ابتدا باید این جایگاه را به دست آوریم. پیروزی در این بازی مهم‌ترین چیز است."

در پایان، پتکوویچ به وضعیت مصدومان تیم اشاره کرد و گفت که محمد امورا، که در بازی مقابل آرژانتین به میدان رفت اما نتوانست در برابر اردن بازی کند، دوباره قادر به همراهی تیم نخواهد بود. دیدار الجزایر و اتریش روز شنبه برگزار خواهد شد و تعیین‌کننده جایگاه دوم گروه ج خواهد بود. در حال حاضر، آرژانتین با دو پیروزی در صدر جدول قرار دارد و اردن با دو شکست از صعود به مرحله بعدی بازمانده است. الجزایر و اتریش هر کدام با سه امتیاز در تعقیب یکدیگر هستند، با این حال اتریش از نظر تفاضل گل در وضعیت بهتری قرار دارد.

 

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