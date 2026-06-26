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انتقادها از رفتار امباپه: او واقعا فکر می‌کند پادشاه است!

انتقادها از رفتار امباپه: او واقعا فکر می‌کند پادشاه است!
کد خبر : 1804758
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در دیدار اخیر تیم ملی فرانسه برابر نروژ که با پیروزی ۴-۱ فرانسه به پایان رسید، کیلیان امباپه با یک اقدام غیرمنتظره توجه‌ها را به خود جلب کرد.

به گزارش ایلنا، امباپه در دقایق پایانی بازی و در حین تعویض، به سمت داور رفت و از او خواست تا بازوبند کاپیتانی را به هم‌تیمی‌اش در رئال مادرید، اورلین شوآمنی، بدهد.

این اقدام امباپه با واکنش‌های منفی زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. کاربران با انتقاد از این رفتار او نوشتند: «او فکر می‌کند که پادشاه دنیاست، دیگر نمی‌توانم تحمل کنم». کاربر دیگری هم نوشت: «من مرده‌ام، امباپه مرا به کشتن می‌دهد» و «صبر کنید، چه چیزی را دیدم؟ امباپه تعویض شد و از داور خواست که بازوبند را به چوآمنی بدهد» که این نظرات نشان‌دهنده نارضایتی برخی از هواداران است.

این رفتار امباپه در حالی رخ داد که او در این بازی موفق به گلزنی نشد، اما به نظر می‌رسد این اقدامش بیشتر از هر چیز دیگری در کانون توجه قرار گرفته است.

 

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