اتهام زلاتان به نروژ بعد از شکست سنگین مقابل فرانسه
نروژ و فرانسه در دو بازی ابتدایی گروهی خود به پیروزی رسیدند و در بوستون برای کسب صدرنشینی به رقابت پرداختند. این دیدار به عنوان یک مسابقه جذاب پیشبینی شده بود، اما با اعلام ترکیبها، همه چیز تغییر کرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیموویچ از تصمیم سرمربی نروژ، سولباگن، برای نیمکتنشینی ستارههایی چون مارتین اودگارد و ارلینگ هالند شگفتزده شد. او گفت: «نروژ فرصتی برای کسب صدرنشینی داشت که میتوانست به آنها مسیر بهتری در مرحله حذفی بدهد، اما آنها از قبل از فرانسه ترسیده بودند.»
این مهاجم سابق بارسلونا و آث میلان ادامه داد: «این نوع نگرش مناسب نمایندگی از کشور در یک جام جهانی نیست.» نروژ در نهایت به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد و باید با ساحل عاج روبرو شود. در صورت پیروزی، آنها با برنده دیدار برزیل و ژاپن مواجه خواهند شد.
ابراهیموویچ همچنین به ستایش از تیم فرانسه پرداخت که با نمایشهای درخشان خود، بار دیگر تحسینها را برانگیخت. او به ویژه از اوسمان دمبله یاد کرد که با یک هتتریک سریع درخشان ظاهر شد و گفت: «این بازیکنان فوقالعاده هستند و دروازهبان نیز عملکرد خوبی دارد. آنها یک تیم کامل هستند و به نظر من بزرگترین مدعی قهرمانی جهان هستند. بازی آنها جذاب است و تماشاگران را به وجد میآورد. حتی کمی ترسناک است.»
فرانسه به عنوان تیم اول گروه در دور بعدی با تیم سوم گروه C یا D، یعنی اسکاتلند یا پاراگوئه، روبرو خواهد شد. در مرحله یکهشتم نهایی، به نظر میرسد آلمان حریف محتمل برای لز بلوز باشد و آنها ممکن است در مرحله یکچهارم نهایی با تیم ملی هلند دیدار کنند.