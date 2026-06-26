ترکیب اسپانیا و اروگوئه اعلام شد

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی اسپانیا و اروگوئه بامداد امروز در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند؛ دیداری که می‌تواند سرنوشت هر دو تیم را در این رقابت‌ها مشخص کند.

اسپانیا با چهار امتیاز، صعود خود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را تا حد زیادی قطعی کرده است، اما شاگردان لوئیس دلافوئنته برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول، به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارند. قهرمان اروپا پس از تساوی بدون گل در دیدار نخست، در بازی دوم با برتری قاطع ۴ بر صفر برابر عربستان، قدرت خود را به نمایش گذاشت و حالا با روحیه‌ای بالا به مصاف اروگوئه می‌رود.

در سوی مقابل، اروگوئه با دو تساوی برابر عربستان و کیپ‌ورد، شرایط دشواری را تجربه می‌کند. شاگردان مارسلو بیلسا برای صعود مستقیم، چاره‌ای جز پیروزی مقابل اسپانیا ندارند، هرچند کسب یک امتیاز نیز ممکن است با توجه به نتایج سایر گروه‌ها، شانس صعود این تیم را به‌عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم زنده نگه دارد.

آمار نیز به سود اسپانیاست؛ اروگوئه از جام جهانی ۱۹۵۰ تاکنون موفق به شکست لاروخا نشده و حالا برای پایان دادن به این طلسم، مأموریتی دشوار پیش‌رو دارد.

اردوی اروگوئه در روزهای اخیر با حواشی و اختلافات داخلی همراه بوده و این مسائل روی عملکرد تیم نیز تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر، اسپانیا با بازگشت لامین یامال به ترکیب اصلی، بار دیگر از تمام توان هجومی خود بهره خواهد برد؛ اتفاقی که می‌تواند کار را برای خط دفاعی اروگوئه دشوارتر کند.

لاروخا با ثبت ۱۲ مسابقه متوالی بدون شکست و ثباتی مثال‌زدنی در دو سال اخیر، یکی از آماده‌ترین تیم‌های حاضر در جام جهانی محسوب می‌شود. در مقابل، اروگوئه علاوه بر مشکلات فنی، رونالد آرائوخو و جورجیان دی‌آراسکائتا را نیز به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد، هرچند داروین نونیز به ترکیب اصلی بازگشته تا امیدهای تیمش برای خلق شگفتی افزایش یابد.

با توجه به شرایط دو تیم، این مسابقه یکی از حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین دیدارهای مرحله گروهی خواهد بود؛ جایی که اسپانیا برای صدرنشینی و اروگوئه برای زنده نگه داشتن رؤیای صعود به میدان می‌روند.

ترکیب اسپانیا:

اونای سیمون، مارکوس یورنته، پائو کوبارسی، ایمریک لاپورت، مارک کوکوریا، رودری (کاپیتان)، میکل مرینو، پدری، لامین یامال، الکس بائنا و میکل اویارسابال.

ترکیب اروگوئه:

فرناندو موسلرا، گی‌یرمو وارلا، سانتیاگو کاسرس، ماتیاس اولیورا، خوان مانوئل سانابریا، فدریکو والورده (کاپیتان)، مانوئل اوگارته، رودریگو بنتانکور، آگوستین کانوبیو، داروین نونیز و ماکسیمیلیانو آراوخو.

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