مسیر صعود ایران با تساوی مقابل مصر

به گزارش ایلنا، اگر ایران مقابل مصر مساوی کند، ۳ امتیازی و با تفاضل گل صفر می‌شود. در این شرایط، اگر همزمان بلژیک و نیوزیلند نیز مساوی کنند، ایران در صورت پرگل‌تر نبودن تساوی بلژیک نسبت به تساوی ایران، به دلیل گل زده بیشتر، به عنوان تیم دوم صعود مستقیم می‌کند. اما اگر بلژیک با برد یا تساوی پرگل‌تر بالاتر از ایران قرار بگیرد، یا یکی از دو تیم بلژیک و نیوزیلند برنده شود، ایران در رده سوم گروه قرار می‌گیرد و باید شانس خود را در جدول تیم‌های سوم دنبال کند.

در جدول فعلی تیم‌های سوم، سوئد، اکوادور، بوسنی‌وهرزگوین، پاراگوئه و سنگال بالاتر از ایران قرار دارند. ایران از کره‌جنوبی، اسکاتلند و اروگوئه بالاتر است و الجزایر، کنگو و کرواسی نیز هنوز بازی سوم خود را انجام نداده‌اند.

در صورت سوم شدن، ایران برای صعود باید دست‌کم یک تیم سوم از سه گروه J، K و L پایین‌تر از خود قرار بگیرد.

شرایط صعود ایران به عنوان تیم سوم:

اتریش و الجزایر مساوی نکنند و یکی از دو تیم برنده شود.

کنگو نتواند ازبکستان را شکست دهد.

کرواسی مقابل غنا شکست بخورد.

اگر حداقل یکی از این سه اتفاق رخ دهد، ایران با ۳ امتیاز و تفاضل گل صفر در جمع هشت تیم برتر سوم قرار گرفته و صعود می‌کند.

اما اگر هر سه نتیجه برخلاف خواسته ایران رقم بخورد؛ یعنی:

اتریش و الجزایر مساوی کنند،

کنگو ازبکستان را شکست دهد،

و کرواسی مقابل غنا امتیاز بگیرد،

ایران به رده نهم جدول تیم‌های سوم سقوط کرده و از جام جهانی حذف خواهد شد.

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