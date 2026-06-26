به گزارش ایلنا، عثمان دمبله پس از درخشش در دیدار برابر نروژ و ثبت هت‌تریک در پیروزی ۴ بر یک تیم ملی فرانسه، درباره شرایط خروس‌ها در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت کرد.

وی با اشاره به اهمیت این مسابقه اظهار داشت: «این دیدار برای ما اهمیت زیادی داشت، چون می‌خواستیم مرحله گروهی را با صدرنشینی به پایان برسانیم. هدف ما این است که در تمام مسابقات به پیروزی برسیم، اما باید تمرکز خود را حفظ کنیم، زیرا از این مرحله به بعد رقابت‌ها بسیار سخت‌تر خواهد شد. در واقع، سختی‌های جام جهانی تازه آغاز شده است.»

ستاره ۲۹ ساله فرانسه درباره کیفیت ترکیب تیمش نیز گفت: «چه در ترکیب اصلی و چه روی نیمکت، بازیکنان باکیفیتی در اختیار داریم. هماهنگی و ارتباط میان بازیکنان خط حمله نیز بهتر از گذشته شده و همین موضوع کار را برای ما آسان‌تر کرده است.»

دمبله در پایان با ابراز رضایت از روند تیم ملی فرانسه افزود: «اکنون درک بهتری از یکدیگر داریم و این اتفاق بسیار مثبتی است. باید همین روند را ادامه دهیم تا در مراحل بعدی نیز به نتایج مطلوب برسیم.»

انتهای پیام/