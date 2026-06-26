صلاح در خط حمله فراعنه
ترکیب احتمالی تیم ملی مصر مقابل ایران
تیم ملی مصر در حالی آماده دیدار سرنوشتساز برابر ایران در هفته پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ میشود که با کسب یک تساوی نیز میتواند صعود خود به مرحله یکشانزدهم نهایی را قطعی کند.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی ایران و مصر بامداد امروز در چارچوب هفته سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر میروند؛ دیداری حساس که نتیجه آن میتواند سرنوشت هر دو تیم را در مسیر صعود مشخص کند.
مصر با چهار امتیاز در صدر جدول گروه G قرار دارد و برای قطعی کردن صعود خود، تنها به یک امتیاز از این مسابقه نیاز دارد. شاگردان کادر فنی فراعنه امیدوارند با کسب نتیجهای مطلوب، بدون توجه به سایر نتایج، به عنوان صدرنشین راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شوند.
در سوی مقابل، تیم ملی ایران با دو تساوی برابر نیوزیلند و بلژیک، برای حفظ شانس صعود به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه خواهد بود و با هدف پیروزی وارد زمین میشود.
ترکیب احتمالی تیم ملی مصر مقابل ایران
دروازهبان: مصطفی شوبیر
مدافعان: احمد فتوح، محمد عبدالمنعم، رامی ربیعه، محمد هانی
هافبکها: مهند لاشین، محمود صابر، امام عاشور
مهاجمان: محمود حسن ترزگه، محمد صلاح، زیکو