مدیرعامل چادرملو: حق به حقدار رسید

به گزارش ایلنا، علیرضا بابایی پس از برتری چادرملو برابر پرسپولیس و صعود این تیم به دیدار نهایی پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا ۲، اظهار کرد: «به غیرت و شهامت کادرفنی و تمام بازیکنان جوان تیم افتخار می‌کنم. در ۴۸ ساعت گذشته با شرایط بسیار دشواری تیم را جمع کردیم و بازیکنان با وجود مشکلات حمل‌ونقل و نبود بلیت، خودشان را در روزهای تاسوعا به تهران رساندند تا فقط ثابت کنند حق باید به صاحبش برسد.»

وی ادامه داد: «اعتقاد داشتیم باید با در نظر گرفتن میانگین نتایج، به نماینده استان یزد و اردکان احترام گذاشته می‌شد. امروز هم نشان دادیم که فوتبال ایران باید برای چادرملو احترام قائل باشد. دروازه‌بان ۱۹ ساله ما عملکرد درخشانی داشت و این در حالی بود که هفت بازیکن اصلی و خارجی به همراه هادی حبیبی‌نژاد را در اختیار نداشتیم و سایر نفرات نیز از آمادگی کامل برخوردار نبودند.»

مدیرعامل چادرملو با تمجید از سعید اخباری گفت: «از آقای اخباری بابت شجاعت و عملکردش تشکر می‌کنم. خوشحالیم که قرارداد او را تمدید کردیم و مطمئن هستم در آینده بیشتر از این مربی توانمند خواهید شنید. بازیکنان ما نیز همانند کارگران معادن و کارخانه‌های اردکان، با تمام وجود جنگیدند و در نبردی که از ابتدا نابرابر بود، سربلند بیرون آمدند.»

بابایی درباره دیدار احتمالی با گل‌گهر نیز اظهار داشت: «هر دو باشگاه وابسته به مجموعه‌های صنعتی هستیم و برای گل‌گهر احترام قائلم، اما انتظار داشتیم تکلیف این مسابقه زودتر مشخص شود. حداقل انتظار ما این بود که درخواست تعویق بازی مطرح شود تا بازیکنان‌مان فرصت بیشتری برای آماده‌سازی داشته باشند. امروز ثابت شد که حق چادرملو نادیده گرفته شده بود و در نهایت حق به حقدار رسید.»

وی درباره موضع گل‌گهر و اظهارات مهدی تارتار نیز گفت: «در روزهای گذشته صحبت‌های متفاوتی درباره حضور یا عدم حضور در این تورنمنت مطرح شد. بر اساس اطلاعاتی که داریم، گل‌گهر تمریناتش را آغاز کرده است. انتظار داریم هرچه سریع‌تر برنامه نهایی خود را اعلام کنند تا ما هم بتوانیم برای مسابقه پیش‌رو برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم.»

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