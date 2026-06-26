گلگهر و نبرد حساس با چادرملو برای سهمیه آسیا
پس از حذف پرسپولیس از پلیآف تعیین سهمیه آسیایی، باشگاه گلگهر سیرجان از تصمیم قبلی خود برای انصراف از تورنمنت سهجانبه عقبنشینی کرد و حضورش در دیدار سرنوشتساز مقابل چادرملو را قطعی دانست.
به گزارش ایلنا، حذف پرسپولیس مقابل چادرملو اردکان، شرایط تورنمنت تعیین سومین سهمیه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را تغییر داد و باعث شد باشگاه گلگهر سیرجان در تصمیم خود برای عدم حضور در این رقابتها تجدیدنظر کند.
مدیران گلگهر پیش از این نسبت به نحوه برگزاری این تورنمنت و حضور پرسپولیس بهعنوان تیم ششم جدول لیگ برتر اعتراض داشتند و اعلام کرده بودند قصدی برای شرکت در مسابقات ندارند، اما پس از کنار رفتن سرخپوشان، تصمیم به حضور در این رقابت گرفتند تا شانس خود را برای کسب سهمیه آسیایی امتحان کنند.
گلگهر اکنون باید برابر چادرملو اردکان قرار بگیرد؛ تیمی که با وجود برتری مقابل پرسپولیس، هنوز از نظر آمادگی بدنی و تعداد جلسات تمرینی شرایط ایدهآلی ندارد و همین موضوع میتواند شرایط متفاوتی را نسبت به دیدار قبلی برای نماینده سیرجان رقم بزند.
بر اساس برنامه اعلامشده، گلگهر سیرجان و چادرملو اردکان روز دوشنبه هشتم تیرماه در دیداری سرنوشتساز به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا تکلیف آخرین سهمیه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ مشخص شود.