سنگال 5- عراق 0؛ پیروزی پرگل برای زنده ماندن امید صعود

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی سنگال و عراق در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری قاطع ۵ بر صفر نماینده آفریقا به پایان رسید.

سنگال بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۴ با ضربه حبیب دیارا به گل نخست رسید. برتری این تیم زمانی پررنگ‌تر شد که ریبین سولاقا، مدافع عراق، در دقیقه ۱۳ پس از خطا روی سادیو مانه با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد تا شاگردان گراهام آرنولد بیش از ۷۵ دقیقه را ۱۰ نفره دنبال کنند.

عراق پس از اخراج مدافع خود تلاش کرد با تغییرات تاکتیکی، انسجام دفاعی‌اش را حفظ کند، اما فشار مداوم سنگال اجازه بازگشت به بازی را نداد.

در نیمه دوم، لامین کامارا با نفوذی مؤثر زمینه‌ساز گل دوم شد و اسماعیلا سار در دقیقه ۵۶ اختلاف را به دو گل رساند. تنها سه دقیقه بعد، پاپه گوئیه که به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، با شوتی تماشایی سومین گل سنگال را به ثمر رساند.

در ادامه، همین بازیکن در دقیقه ۷۱ با ضربه‌ای دقیق دبل کرد تا برتری سنگال به چهار گل افزایش یابد. جشنواره گل آفریقایی‌ها در دقیقه ۸۲ تکمیل شد؛ جایی که ایلیمان اندیایه روی پاس پاپه گوئیه با شوتی دیدنی پنجمین گل تیمش را وارد دروازه عراق کرد.

با این نتیجه، عراق جام جهانی ۲۰۲۶ را بدون کسب امتیاز به پایان رساند. سنگال نیز با سه امتیاز و تفاضل گل مثبت ۲، بالاتر از کره جنوبی و اسکاتلند در جدول قرار گرفت و امیدوار ماند تا با توجه به نتایج سایر گروه‌ها، جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را به دست آورد.

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