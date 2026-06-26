فرانسه 4 _ 1 نروژ؛ هتتریک ستاره خروسها مقابل نروژ
تیم ملی فرانسه با برتری ۴ بر یک مقابل نروژ، مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را با سه پیروزی متوالی به پایان رساند و با اقتدار به عنوان صدرنشین گروه I راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شد؛ دیداری که عثمان دمبله با هتتریک خود ستاره بیچونوچرای آن بود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در سومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با ارائه نمایشی برتر، نروژ را با نتیجه ۴ بر یک شکست داد و با کسب ۹ امتیاز، مقتدرانه در صدر جدول گروه I ایستاد.
شاگردان دیدیه دشان که در این مسابقه به دلیل درگذشت مادر سرمربی خود، با هدایت گی استفان وارد زمین شده بودند، بازی را هجومی آغاز کردند. امباپه در همان دقیقه نخست تیر دروازه نروژ را به لرزه درآورد و چند دقیقه بعد زمینهساز گل نخست شد. در دقیقه ۷، عثمان دمبله روی پاس این ستاره فرانسوی، نخستین گل مسابقه را به ثمر رساند.
برتری فرانسه در دقیقه ۲۰ افزایش یافت؛ جایی که دمبله با شوتی دقیق از پشت محوطه جریمه، دومین گل خود و تیمش را ثبت کرد. نروژ تنها یک دقیقه بعد توسط تلو آسگارد یکی از گلها را جبران کرد، اما این گل تغییری در روند بازی ایجاد نکرد.
دمبله در دقیقه ۳۲ بار دیگر درخشید و با استفاده از پاس اورلین شوامنی، سومین گل خود را به ثمر رساند تا هتتریکش تنها در ۳۲ دقیقه کامل شود و نامش را در میان سریعترین هتتریکهای تاریخ جام جهانی ثبت کند.
نیمه دوم با یک فرصت طلایی برای نروژ همراه بود، اما یورگن استراند لارسن ضربه پنالتی خود را از دست داد و مایک مانیان با مهار توپ، اجازه نداد اختلاف کاهش پیدا کند.
در ادامه، فرانسه با کنترل جریان مسابقه، برتری خود را حفظ کرد و در دقیقه ۹۰+۴ روی ارسال بردلی بارکولا، دزیره دوئه با ضربه سر گل چهارم را به ثمر رساند تا پیروزی پرگل خروسها تکمیل شود.
فرانسه با این برد، مرحله گروهی را با سه پیروزی از سه مسابقه به پایان رساند و به عنوان صدرنشین راهی مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد.