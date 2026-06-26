به گزارش ایلنا، کریم باقری پس از شکست ۲ بر یک پرسپولیس برابر چادرملو و حذف سرخ‌پوشان از رقابت برای کسب سهمیه آسیایی، در گفت‌وگو با خبرنگاران از عملکرد حریف تمجید کرد و در عین حال به دفاع از بازیکنان تیمش پرداخت.

وی اظهار کرد: «ابتدا به تیم چادرملو تبریک می‌گویم. آنها بازی بسیار خوبی انجام دادند، با تمام توان جنگیدند و شایسته این پیروزی بودند. متأسفانه ما نمایش خوبی نداشتیم و نتیجه را واگذار کردیم.»

باقری در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده علیه بازیکنان پرسپولیس گفت: «وقتی یک تیم شکست می‌خورد، همه باشگاه مسئول هستند و نمی‌توان فقط بازیکنان را مقصر دانست. پرسپولیس در یکی، دو سال گذشته شرایط پایداری نداشته و تغییرات متعدد در کادر فنی و ترکیب بازیکنان، روی روند تیم تأثیر گذاشته است.»

مربی سرخ‌پوشان با اشاره به آینده تیم افزود: «امیدوارم برای فصل آینده برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا هم از نظر جذب بازیکن و هم انتخاب کادر فنی، شرایط بهتری برای پرسپولیس فراهم شود.»

وی درباره مطرح شدن نام دراگان اسکوچیچ در روزهای اخیر نیز گفت: «در فوتبال ایران چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، اما زمانی که یک تیم سرمربی دارد، مطرح شدن نام مربی دیگر می‌تواند حاشیه ایجاد کند. پرسپولیس به اندازه کافی با حاشیه روبه‌رو است و این مسائل به تیم آسیب می‌زند.»

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