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باقری: حاشیه‌ها به تیم آسیب زد

باقری: حاشیه‌ها به تیم آسیب زد
کد خبر : 1804742
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مربی پرسپولیس پس از شکست مقابل چادرملو، ضمن تبریک به حریف، تأکید کرد مسئولیت این ناکامی بر عهده همه اعضای باشگاه است و نباید تنها بازیکنان را مقصر دانست.

به گزارش ایلنا،  کریم باقری پس از شکست ۲ بر یک پرسپولیس برابر چادرملو و حذف سرخ‌پوشان از رقابت برای کسب سهمیه آسیایی، در گفت‌وگو با خبرنگاران از عملکرد حریف تمجید کرد و در عین حال به دفاع از بازیکنان تیمش پرداخت.

وی اظهار کرد: «ابتدا به تیم چادرملو تبریک می‌گویم. آنها بازی بسیار خوبی انجام دادند، با تمام توان جنگیدند و شایسته این پیروزی بودند. متأسفانه ما نمایش خوبی نداشتیم و نتیجه را واگذار کردیم.»

باقری در واکنش به انتقادهای مطرح‌شده علیه بازیکنان پرسپولیس گفت: «وقتی یک تیم شکست می‌خورد، همه باشگاه مسئول هستند و نمی‌توان فقط بازیکنان را مقصر دانست. پرسپولیس در یکی، دو سال گذشته شرایط پایداری نداشته و تغییرات متعدد در کادر فنی و ترکیب بازیکنان، روی روند تیم تأثیر گذاشته است.»

مربی سرخ‌پوشان با اشاره به آینده تیم افزود: «امیدوارم برای فصل آینده برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا هم از نظر جذب بازیکن و هم انتخاب کادر فنی، شرایط بهتری برای پرسپولیس فراهم شود.»

وی درباره مطرح شدن نام دراگان اسکوچیچ در روزهای اخیر نیز گفت: «در فوتبال ایران چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، اما زمانی که یک تیم سرمربی دارد، مطرح شدن نام مربی دیگر می‌تواند حاشیه ایجاد کند. پرسپولیس به اندازه کافی با حاشیه روبه‌رو است و این مسائل به تیم آسیب می‌زند.»

 

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