اخباری: با دو جلسه تمرین پرسپولیس را شکست دادیم
سرمربی چادرملو اردکان پس از پیروزی مقابل پرسپولیس، با تمجید از عملکرد شاگردانش گفت تیمش با وجود برگزاری تنها دو جلسه تمرینی و غیبت هشت بازیکن اصلی، یکی از مهمترین پیروزیهای تاریخ باشگاه را رقم زد.
به گزارش ایلنا، سعید اخباری پس از برتری ۲ بر یک چادرملو مقابل پرسپولیس در مرحله پلیآف تعیین سهمیه آسیایی، این مسابقه را یکی از خاصترین دیدارهای تاریخ لیگ برتر توصیف کرد و گفت: «بازیکنان ما پس از حدود ۱۲۰ روز دوری از تمرینات گروهی، تنها با دو جلسه ۳۰ دقیقهای وارد این مسابقه شدند، اما با غیرت و تلاش مثالزدنی برابر تیم بزرگی مانند پرسپولیس ۱۲۰ دقیقه جنگیدند.»
وی با اشاره به شرایط دشوار تیمش افزود: «هفت بازیکن خارجی و هادی حبیبینژاد را در اختیار نداشتیم و چند بازیکن نیز بدون قرارداد یا با آمادگی محدود کنار تیم بودند. با این حال، همه بازیکنان با تمام وجود بازی کردند و به عملکردشان افتخار میکنم.»
سرمربی چادرملو با مقایسه شرایط دو تیم اظهار کرد: «پرسپولیس هم غایب داشت، اما شرایط دو تیم قابل مقایسه نیست. آنها زودتر تمرینات خود را آغاز کرده بودند و از نظر عمق نفرات نیز وضعیت متفاوتی داشتند، اما بازیکنان جوان ما نشان دادند با انگیزه و تمرکز میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند.»
اخباری درباره حضور تیمش در این تورنمنت گفت: «ما سهمیه آسیایی را حق خود میدانستیم و اگرچه نسبت به برخی تصمیمات معترض بودیم، اما برای احترام به تصمیم فدراسیون در مسابقات شرکت کردیم تا ثابت شود نتیجه باید در زمین مسابقه مشخص شود.»
وی درباره گل پیروزیبخش رضا محمودآبادی نیز توضیح داد: «رضا پس از مدتها دوری از تمرین و تنها برای کمک به تیم در اردو حاضر شد. به او گفتم احساس میکنم کلید این بازی دست توست و اگر موقعیتی به دست آوردی، فقط ضربه بزن. خوشبختانه همین اتفاق هم رخ داد و گل پیروزی را به ثمر رساند.»
سرمربی چادرملو در واکنش به اظهارات مدیرعامل پرسپولیس علیه بازیکنان این تیم نیز گفت: «فکر میکنم این صحبتها از روی ناراحتی مطرح شده است. بازیکنان پرسپولیس تمام تلاش خود را انجام دادند، اما شاید تصور نمیکردند بازیکنان جوان ما با وجود شرایط سخت، چنین عملکردی داشته باشند.»
اخباری در پایان ضمن ابراز رضایت از نخستین پیروزی خود برابر پرسپولیس، تأکید کرد: «امروز مهمتر از هر چیز برای من این بود که ثابت شود حق تیمها باید در زمین مسابقه تعیین شود. اگر لازم باشد، درباره پروندههای حقوقی باشگاه نیز تا مراحل نهایی پیگیری خواهیم کرد.»