اوسمار به نشست خبری نرفت

به گزارش ایلنا، اوسمار ویرا پس از شکست ۲ بر یک پرسپولیس برابر چادرملو در مرحله پلی‌آف تعیین سهمیه آسیایی، در نشست خبری پس از مسابقه حاضر نشد و بدون گفت‌وگو با خبرنگاران ورزشگاه را ترک کرد.

این در حالی است که پس از حذف غیرمنتظره سرخ‌پوشان، هواداران و اصحاب رسانه انتظار داشتند سرمربی پرسپولیس درباره عملکرد تیم و این شکست توضیحاتی ارائه کند، اما او ترجیح داد بدون اظهارنظر محل برگزاری مسابقه را ترک کند.

غیبت اوسمار در کنفرانس خبری، در شرایطی رخ داد که طی روزهای اخیر بحث‌هایی درباره آینده نیمکت پرسپولیس و احتمال ایجاد تغییر در کادر فنی مطرح شده بود.

اکنون یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی مدیران باشگاه، تعیین تکلیف وضعیت اوسمار ویرا است؛ موضوعی که قرار است در جلسه هیئت‌مدیره پرسپولیس مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام/