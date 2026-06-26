خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوسمار به نشست خبری نرفت

اوسمار به نشست خبری نرفت
کد خبر : 1804740
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی پرسپولیس پس از شکست مقابل چادرملو و حذف از رقابت برای کسب سهمیه آسیایی، بدون حضور در نشست خبری ورزشگاه را ترک کرد تا گمانه‌زنی‌ها درباره آینده‌اش افزایش یابد.

به گزارش ایلنا،  اوسمار ویرا پس از شکست ۲ بر یک پرسپولیس برابر چادرملو در مرحله پلی‌آف تعیین سهمیه آسیایی، در نشست خبری پس از مسابقه حاضر نشد و بدون گفت‌وگو با خبرنگاران ورزشگاه را ترک کرد.

این در حالی است که پس از حذف غیرمنتظره سرخ‌پوشان، هواداران و اصحاب رسانه انتظار داشتند سرمربی پرسپولیس درباره عملکرد تیم و این شکست توضیحاتی ارائه کند، اما او ترجیح داد بدون اظهارنظر محل برگزاری مسابقه را ترک کند.

غیبت اوسمار در کنفرانس خبری، در شرایطی رخ داد که طی روزهای اخیر بحث‌هایی درباره آینده نیمکت پرسپولیس و احتمال ایجاد تغییر در کادر فنی مطرح شده بود.

اکنون یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی مدیران باشگاه، تعیین تکلیف وضعیت اوسمار ویرا است؛ موضوعی که قرار است در جلسه هیئت‌مدیره پرسپولیس مورد بررسی قرار گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی