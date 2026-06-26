خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام انگیزشی ملی‌پوشان پیش از نبرد با مصر (عکس)

پیام انگیزشی ملی‌پوشان پیش از نبرد با مصر (عکس)
کد خبر : 1804739
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار سرنوشت‌ساز برابر مصر، با انتشار پیامی انگیزشی در آخرین جلسه فنی، بر همدلی و انگیزه خود برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ تأکید کردند.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتبال ایران پس از دو تساوی مقابل نیوزیلند و بلژیک، صبح فردا در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر مصر قرار می‌گیرد؛ دیداری که نتیجه آن، سرنوشت شاگردان امیر قلعه‌نویی برای صعود به مرحله حذفی را مشخص خواهد کرد.

پیام انگیزشی ملی‌پوشان پیش از نبرد با مصر (عکس)

در آستانه این مسابقه، تصویری از آخرین جلسه فنی تیم ملی منتشر شده که روی تخته اتاق جلسات، پیامی انگیزشی برای بازیکنان نوشته شده است: «امروز تنها قدم نخواهیم زد؛ میلیون‌ها ایرانی، روح کودکان میناب و روح ماکان کنار ما قدم برمی‌دارند، حالا نوبت ماست، برای ایران. یا زینب (س).»

در این پیام همچنین هشتگ‌های «۱۶۸» و «میناب» دیده می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد ملی‌پوشان ایران بار دیگر یاد شهدای میناب را گرامی داشته‌اند و با همین انگیزه پا به میدان خواهند گذاشت.

بازیکنان تیم ملی پیش از دو دیدار قبلی برابر نیوزیلند و بلژیک نیز پیام‌های انگیزشی مشابهی را در جلسات فنی منتشر کرده بودند و حالا در آستانه حساس‌ترین بازی مرحله گروهی، بار دیگر بر اتحاد، همدلی و عزم خود برای کسب نتیجه‌ای تاریخی مقابل مصر تأکید کرده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی