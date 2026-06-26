به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران پس از دو تساوی مقابل نیوزیلند و بلژیک، صبح فردا در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر مصر قرار می‌گیرد؛ دیداری که نتیجه آن، سرنوشت شاگردان امیر قلعه‌نویی برای صعود به مرحله حذفی را مشخص خواهد کرد.

در آستانه این مسابقه، تصویری از آخرین جلسه فنی تیم ملی منتشر شده که روی تخته اتاق جلسات، پیامی انگیزشی برای بازیکنان نوشته شده است: «امروز تنها قدم نخواهیم زد؛ میلیون‌ها ایرانی، روح کودکان میناب و روح ماکان کنار ما قدم برمی‌دارند، حالا نوبت ماست، برای ایران. یا زینب (س).»

در این پیام همچنین هشتگ‌های «۱۶۸» و «میناب» دیده می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد ملی‌پوشان ایران بار دیگر یاد شهدای میناب را گرامی داشته‌اند و با همین انگیزه پا به میدان خواهند گذاشت.

بازیکنان تیم ملی پیش از دو دیدار قبلی برابر نیوزیلند و بلژیک نیز پیام‌های انگیزشی مشابهی را در جلسات فنی منتشر کرده بودند و حالا در آستانه حساس‌ترین بازی مرحله گروهی، بار دیگر بر اتحاد، همدلی و عزم خود برای کسب نتیجه‌ای تاریخی مقابل مصر تأکید کرده‌اند.

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