حمله مدیرعامل پرسپولیس: خانه تکانی داریم/ فردا بیایید فسخ کنید

به گزارش ایلنا، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از حذف سرخ‌پوشان از رقابت برای کسب سهمیه آسیایی، عملکرد بازیکنان را عامل اصلی این ناکامی دانست و اظهارات تندی را علیه اعضای تیم مطرح کرد.

وی در واکنش به انتقادها مبنی بر اینکه بخش زیادی از بازیکنان فعلی در دوره حضور خودش در هیئت‌مدیره جذب شده‌اند، اظهار داشت: «من ابتدای فصل این تیم را نبستم. به هر حال هواداران باید بپذیرند که پرسپولیس نیاز به پوست‌اندازی دارد و باید تیم جوان‌تر شود.»

حدادی درباره شایعات مربوط به تغییر کادر فنی و احتمال حضور دراگان اسکوچیچ نیز گفت: «نتیجه این مسابقه ارتباطی به تغییر سرمربی ندارد. بازیکنان باید وظیفه خود را انجام می‌دادند و تیم را به آسیا می‌رساندند. حتی اگر تیم سرمربی هم نداشت، با توجه به کیفیت و ادعای ملی‌پوش بودن بازیکنان، باید این بازی را می‌برد.قرارداد اوسمار تمام شده است و با اسکوچیچ مذاکراتی داشته‌ایم.»

مدیرعامل پرسپولیس در ادامه با لحنی انتقادی افزود: «برخی بازیکنان که خودشان بهتر می‌دانند منظورم چه کسانی هستند، اگر پرسپولیس و هوادارانش را دوست دارند، فردا بیایند قراردادشان را فسخ کنند و اجازه دهند این تیم مسیر جدیدی را آغاز کند.»

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های مدیران باشگاه برای فراهم شدن شرایط حضور پرسپولیس در رقابت‌های آسیایی، خاطرنشان کرد: «در دو ماه گذشته تمام توان خود را به کار گرفتیم تا شرایطی فراهم شود که تیم به آسیا برسد، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و نتیجه‌ای که انتظار داشتیم به دست نیامد.»

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