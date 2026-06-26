خشم کریم باقری پس از حذف پرسپولیس: شما لیاقت آسیا را ندارید

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در حالی مقابل چادرملو قرار گرفت که با برتری یک بر صفر، خود را در مسیر صعود به مرحله بعدی پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا ۲ می‌دید، اما در ادامه ورق به سود حریف برگشت و سرخ‌پوشان در نهایت با نتیجه ۲ بر یک شکست خوردند تا از رسیدن به سهمیه آسیایی بازبمانند.

این شکست غیرمنتظره، فضای ورزشگاه را تحت تأثیر قرار داد و باعث ناباوری هواداران و خبرنگاران حاضر در محل برگزاری مسابقه شد.

در همین حال، کریم باقری پس از پایان دیدار و هنگام ورود به رختکن، با ناراحتی و عصبانیت نسبت به عملکرد شاگردانش واکنش نشان داد و خطاب به بازیکنان گفت: «شما لیاقت آسیا را ندارید.»

این واکنش در شرایطی مطرح شد که پرسپولیس با دریافت گل در واپسین دقایق وقت‌های اضافه، فرصت حضور در رقابت‌های آسیایی را از دست داد.

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