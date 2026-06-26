به گزارش ایلنا، امیرمهدی علوی در آستانه دیدار تیم ملی ایران مقابل مصر اظهار داشت: «به یکی از مهم‌ترین شب‌های تاریخ فوتبال ایران رسیده‌ایم و امیدواریم برخلاف دوره‌های گذشته، این بار تیم ملی بتواند با عبور از مرحله گروهی، صعودی تاریخی را رقم بزند. آرزو داریم فردا شب نخستین جمله پس از آغاز مسابقه این باشد که ایران برای اولین بار راهی مرحله حذفی جام جهانی شده است.»

وی درباره مباحث مربوط به میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «این موضوع تنها یک مسئله فوتبالی نیست و ابعاد دیپلماسی ورزشی، ژئوپلیتیک و قدرت نرم را نیز در بر می‌گیرد. مکزیک به خوبی از ظرفیت جام جهانی استفاده کرد، اما آمریکا هنوز آن‌طور که باید از این فرصت بهره نبرده است.»

سخنگوی فدراسیون فوتبال با اشاره به شرایط کاروان تیم ملی عنوان کرد: «برای نخستین بار در ادوار جام جهانی، مدیر تیم، مدیر رسانه و مدیر اجرایی همراه تیم ملی حضور ندارند و بخشی از این مسئولیت‌ها میان اعضای کادر فنی تقسیم شده است.»

علوی درباره حواشی دیدار ایران و مصر نیز توضیح داد: «مهدی تاج گفت‌وگوی مفصلی با دبیرکل فیفا درباره موضوعات مطرح‌شده پیرامون این مسابقه انجام داده است. فیفا نیز به فدراسیون‌های ایران و مصر اعلام کرده هیچ مراسم ویژه‌ای در ورزشگاه برگزار نخواهد شد و برنامه‌های خارج از ورزشگاه نیز ارتباطی با پروتکل‌های این نهاد ندارد.»

وی ادامه داد: «تیم ملی برای ادای احترام به ایام سوگواری حضرت اباعبدالله(ع) با نمادهای ویژه‌ای وارد زمین خواهد شد. امیدواریم حمایت ایرانیان داخل ورزشگاه و سراسر جهان، انگیزه مضاعفی به بازیکنان بدهد تا یکی از خاطره‌انگیزترین شب‌های فوتبال ایران رقم بخورد.»

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره برنامه‌های تیم ملی در صورت صعود گفت: «در صورت راهیابی به مرحله بعد، کاروان تیم ملی دوباره در تیخوانا مستقر خواهد شد. همچنین بلافاصله پس از پایان جام جهانی، برنامه‌ریزی برای حضور در جام ملت‌های آسیا آغاز می‌شود تا با استفاده از تجربیات این رقابت‌ها، تیم ملی با آمادگی بیشتری وارد مسابقات قاره‌ای شود.»

علوی در پایان درباره ویژگی‌های شخصیتی امیر قلعه‌نویی اظهار کرد: «قلعه‌نویی همواره در روزهای سخت و پس از شکست‌ها پاسخگوی رسانه‌ها بوده است. برخلاف بسیاری از مربیان، او کمتر در زمان پیروزی و جشن‌های قهرمانی در مرکز توجه قرار می‌گیرد و همین موضوع یکی از ویژگی‌های شخصیتی او محسوب می‌شود.»

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