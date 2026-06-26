رسمی: سبایوس از رئال جدا شد
دنی سبایوس باشگاه رئال مادرید را ترک کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، دنی سبایوس، هافبک اندلسی رئال مادرید، با توافق دوجانبه قراردادش با این باشگاه را فسخ کرد و به دوران حضورش در سانتیاگو برنابئو پایان داد.
رئال مادرید در بیانیهای رسمی پایان همکاری با دنی سبایوس را اعلام کرد. این باشگاه اسپانیایی در متن بیانیه خود از تعهد و تلاش سبایوس در دوران حضورش تقدیر کرد و برای او و خانوادهاش در فصل جدید زندگی آرزوی موفقیت کرد.
رئال مادرید در پایان این بیانیه تأکید کرد که این باشگاه همیشه خانه سبایوس بوده و خواهد بود.