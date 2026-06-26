رسمی: سبایوس از رئال جدا شد

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، دنی سبایوس، هافبک اندلسی رئال مادرید، با توافق دوجانبه قراردادش با این باشگاه را فسخ کرد و به دوران حضورش در سانتیاگو برنابئو پایان داد.

رئال مادرید در بیانیه‌ای رسمی پایان همکاری با دنی سبایوس را اعلام کرد. این باشگاه اسپانیایی در متن بیانیه خود از تعهد و تلاش سبایوس در دوران حضورش تقدیر کرد و برای او و خانواده‌اش در فصل جدید زندگی آرزوی موفقیت کرد.

رئال مادرید در پایان این بیانیه تأکید کرد که این باشگاه همیشه خانه سبایوس بوده و خواهد بود.

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