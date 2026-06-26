پرسپولیس قربانی گل دیرهنگام
پرسپولیس ۱- چادرملو ۲؛ چادرملو رویای آسیا را نابود کرد
چادرملو اردکان با پیروزی ۲ بر یک مقابل پرسپولیس در وقتهای اضافه مرحله پلیآف، راهی دیدار نهایی تعیین آخرین سهمیه فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی شد و سرخپوشان را از ادامه این مسیر کنار زد.
به گزارش ایلنا، دیدار مرحله پلیآف تعیینکننده سهمیه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه جمعه میان پرسپولیس و چادرملو اردکان برگزار شد؛ مسابقهای که در نهایت با برتری ۲ بر یک نماینده اردکان در وقتهای اضافه به پایان رسید تا شاگردان سعید اخباری به دیدار نهایی برابر گلگهر سیرجان صعود کنند.
پرسپولیس که نخستین مسابقه رسمی خود با هدایت دوباره اوسمار ویرا را پشت سر میگذاشت، با وجود غیبت چند بازیکن کلیدی، بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۳۰ روی ارسال یاسین سلمانی و ضربه نهایی امین کاظمیان به گل نخست رسید. این گل پس از بازبینی تصاویر توسط VAR تأیید شد.
سرخپوشان در ابتدای نیمه دوم نیز موفق شدند برای دومین بار دروازه چادرملو را باز کنند، اما داور پس از بازبینی صحنه، این گل را به دلیل خطای بازیکن پرسپولیس مردود اعلام کرد.
چادرملو در دقیقه ۵۸ با ضربه سر سیروس صادقیان کار را به تساوی کشاند و در ادامه با عملکرد درخشان امیرحسین آسیابانپور، چند موقعیت خطرناک پرسپولیس از جمله ضربه فرزین معاملهگری که به تیرک دروازه برخورد کرد، بیثمر ماند.
در شرایطی که دو تیم به وقتهای اضافه رفته بودند، رضا محمودآبادی در دقیقه ۳+۱۲۰ با شوتی تماشایی دروازه پرسپولیس را باز کرد تا چادرملو پیروزی ارزشمندی را به دست آورد و صعود خود را قطعی کند.
با این نتیجه، چادرملو اردکان جواز حضور در دیدار نهایی پلیآف را به دست آورد و باید روز ۸ تیرماه برای کسب آخرین سهمیه فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی مقابل گلگهر سیرجان قرار بگیرد. پرسپولیس نیز با این شکست، از رسیدن به رقابتهای آسیایی بازماند.
ترکیب پرسپولیس:
امیررضا رفیعی، مرتضی پورعلیگنجی، حسین ابرقویی، دنیل گرا و فرزین معاملهگری، مارکو باکیچ(علیرضا عنایت زاده-95) میلاد سرلک(محمد خدابندهلو-63)، تیوی بیفوما(رضا شکاری-63)، محمد عمری، یاسین سلمانی(امید عالیشاه-74) و امین کاظمیان
سرمربی: اوسمار ویه را
ترکیب چادرملو:
امیرحسین آسیابانپور، سعید محمدیفرد، سیدمحمدرضا حسینی، سیروس صادقیان، محمدحسین فلاح، مبین قوچی، علیرضا صفری (علیرضا آرتا-89)، محمدحسین خسروی، ایلیا نگهداری(علیرضا بیات-72)، امیررضا اسلام طلب (55- سجاد مشهدی) و رضا میرزایی(علی حسین زاده-89)
سرمربی: سعید اخباری