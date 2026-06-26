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اعتراض کلوپ به نیمکت ژرمن‌ها

هشدار به آلمان پس از ناکامی بزرگ مقابل اکوادور

هشدار به آلمان پس از ناکامی بزرگ مقابل اکوادور
کد خبر : 1804607
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یورگن کلوپ پس از شکست شوکه‌کننده ۲ بر یک تیم ملی آلمان در جام جهانی مقابل اکوادور، با انتقادی شدید از رویکرد تاکتیکی مانشافت، هشدار داد که آن‌ها با این سبک بازی و ذهنیت هرگز رنگ مراحل حذفی را نخواهند دید.

به گزارش ایلنا، تیم تحت هدایت یولیان ناگلزمان با وجود صعود به عنوان صدرنشین گروه E، در نیوجرسی با سیلی واقعیتِ سخت و بیدارکننده مواجه شد. لروی سانه پس از فرار روی پاس هوشمندانه فلوریان ویرتز، شروعی ایده‌آل را برای ژرمن‌ها رقم زد، اما تیم سرسخت اکوادور خیلی زود توسط نیلسون آنگولو بازی را به تساوی کشاند. در ادامه، گونزالو پلاتا در اواخر مسابقه از یک ضربه کرنر نهایت استفاده را برد تا از نمایش منفعلانه آلمان در نیمه دوم کار بکشد؛ گلی که پیروزی دراماتیکی را برای آمریکایی‌های جنوبی رقم زد و غول‌های اروپایی را به یک عقب‌گرد ناامیدکننده محکوم کرد.

هشدار به آلمان پس از ناکامی بزرگ مقابل اکوادور

کلوپ تاکتیک‌های ناگلزمان را با خاک یکسان کرد

ماهیت این عملکرد، یورگن کلوپ را در قامت کارشناس تلویزیونی به شدت شاکی کرد تا در تحلیل‌های پس از بازی خود در شبکه ماجنتا تی‌وی، بدون تعارف بگوید: «ما روش‌های کاملاً غلطی را در این زمین انتخاب کردیم؛ در برابر یک حریف جنگنده و پرخاشگر، فوتبال اشتباهی را بازی کردیم. از دقیقه دوازدهم به بعد، بازی ما هیچ عمقی نداشت و طوری در بلوک دفاعی پایین خیمه زده بودیم که انگار فقط می‌خواستیم آن را تست کنیم! امروز چیزهای زیادی در زمین وجود داشت که اصلاً خوب نبودند. اصلاً به نظر نمی‌رسید که ما قرار است به راحتی از مراحل بعدی عبور کنیم. ما باید کیفیت فنی خود را با یک ذهنیت فوق‌العاده و برتر ترکیب کنیم.» کلوپ در پاسخ به این سوال که آیا این ذهنیت امروز مفقود شده بود، به صراحت گفت: «بله، معلوم است که جایش خالی بود.»

هشدار به آلمان پس از ناکامی بزرگ مقابل اکوادور

اعتراف تلخ ستاره آلمان به بی غیرتی در زمین

انتقادهای تند کلوپ در خصوص فقدان روحیه برتری‌جویی، در داخل زمین هم توسط بازیکنان آلمان تایید شد؛ جایی که دنیز اونداو، مهاجم مانشافت، اعتراف کرد که رقیب آمریکای جنوبی اشتیاق به مراتب بیشتری برای پیروزی در این نبرد حساس داشت. اونداو اشاره کرد: «من احساس کردم که آن‌ها بیشتر از ما این برد را می‌خواستند؛ آن‌ها دندان‌هایشان را برای برد تیزتر کرده بودند. همه چیز برای آن‌ها در این بازی وسط بود. ما باید از این مسابقه درس بگیریم و بفهمیم که در چنین بازی‌هایی، ما هم باید تمام هست و نیست خود را وسط بگذاریم. ما می‌خواستیم برنده شویم، اما درون زمین کاملاً واضح بود که اشتیاق آن‌ها بیشتر است.»

هشدار به آلمان پس از ناکامی بزرگ مقابل اکوادور

مدعی قهرمانی در آستانه سقوط آزاد؟

آلمانی‌ها اکنون باید به سرعت چارچوب تاکتیکی خود را پیش از سفر به بوستون برای دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی در دوشنبه آینده بازسازی کنند. شاگردان ناگلزمان آسیب‌پذیری‌های دفاعی آشکار و کمبود عمق در فاز تهاجمی را از خود نشان داده‌اند که مطمئناً رقبای قدرتمند در مراحل حذفی به راحتی از آن سوءاستفاده خواهند کرد. اگر این تیم فوراً نظم ساختاری و برتری روانی خود را بازیابی نکند، رویاهای آلمان برای بالا بردن جام قهرمانی در خاک آمریکا، خیلی زودتر از حد تصور با یک تهدید مرگبار روبرو خواهد شد.

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