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کارنامه سیاه عقاب‌ها در تاریخ جام جهانی

دژ دفاعی تونس تارومار شد

دژ دفاعی تونس تارومار شد
کد خبر : 1804603
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تیم ملی تونس با ثبت رکوردی فاجعه‌بار و دریافت ۱۲ گل در جریان بازی‌های مرحله گروهی، یکی از ضعیف‌ترین و ناامیدکننده‌ترین عملکردهای یک تیم آفریقایی را در تاریخ مسابقات جام جهانی به نام خود ثبت کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی تونس ملقب به «عقاب‌های کارتاژ» دومین رکورد بدترین خط دفاعی یک تیم آفریقایی در یک دوره از مسابقات جام جهانی را به نام خود سند زد. جام جهانی ۲۰۲۶ برای تونسی‌ها به شکلی کاملاً آشفته و کابوس‌وار سپری شد و آن‌ها بدون کسب حتی یک پیروزی در گروه F به کار خود پایان دادند. عقاب‌ها در این تورنمنت به شکلی بی‌رحمانه توسط رقبای خود مجازات شدند؛ جایی که در گام نخست با نتیجه سنگین ۵ بر یک مغلوب سوئد شدند، در ادامه با ۴ گل بازی را به ژاپن واگذار کردند و در نهایت با شکست ۳ بر یک مقابل هلند به خانه برگشتند.

تونس با دریافت ۱۲ گل در مرحله گروهی، دومین آمار ضعیف گل‌های خورده توسط یک کشور آفریقایی در یک دوره از جام جهانی را ثبت کرد. در تاریخ این رقابت‌ها تنها تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو در اولین حضور خود در سال ۱۹۷۴ عملکرد بدتری داشت و ۱۴ گل دریافت کرد. همچنین کامرون نیز در جام جهانی ۱۹۹۴ سابقه دریافت ۱۱ گل را در کارنامه خود دارد.

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