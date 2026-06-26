نکته عجیب در بازی ژاپن و سوئد؛ عذرخواهی بازیکن به خاطر مشکل جوراب
در نیمه دوم بازی ژاپن و سوئد، یک اتفاق غیرمنتظره رخ داد که توجهها را به خود جلب کرد. ناکامورا به دلیل عدم رعایت قوانین مربوط به جورابها از زمین بازی خارج شد و پس از چند دقیقه با جورابهای بلندتری به میدان برگشت.
به گزارش ایلنا، داور از ناکامورا خواسته بود که جورابهایش را بالاتر بکشد، اما پس از این اقدام، باز هم قسمتهایی از ساق پای او نمایان بود. در نتیجه، ناکامورا مجبور شد جورابهای دیگری بپوشد و این موضوع باعث شد که او دقایقی طولانی از بازی دور بماند. پس از پایان بازی، ناکامورا در مصاحبهای با رسانههای ژاپنی از تیم عذرخواهی کرد و گفت: «متأسفم که برای تیم مشکل ایجاد کردم.»
او همچنین توضیح داد که به دلیل مشکلاتی که در گذشته با گرفتگی عضلات داشته، به پوشیدن جورابهای کوتاه عادت کرده است و این موضوع برای او گیجکننده بوده است. ناکامورا در بازیهای قبلی نیز با همین جورابها به میدان رفته بود و هیچ مشکلی پیش نیامده بود.
رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن، تسونیا سو میاموتو، این وضعیت را عجیب توصیف کرد و گفت: «چیزی که قبل از بازی مشکلی نداشت، در حین بازی به یک مشکل تبدیل شد. این موضوع برای ما ضرر دارد و هنوز نمیدانیم چه اقداماتی باید انجام دهیم.»
هرچند این موضوع تأثیر مستقیمی بر نتیجه بازی نداشت، اما به طور غیرمستقیم بر روند بازی تأثیر گذاشت. داچی کامادا، هافبک تیم، اشاره کرد که ژاپن در آن لحظه به دلیل مشکل جوراب ناکامورا دچار اختلال در ساختار تیمی شد و این باعث شد که تیم کمی دیرتر به موقعیتهای خود برگردد. ژاپن در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف برزیل خواهد رفت.