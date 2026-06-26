حمله تند عروس آنچلوتی به شایعهسازان
واکنش تند به جنجال بزرگ علیه نیمار
عروس کارلو آنچلوتی به توهینهای شدیدی که پس از تکان دادن سر شوهرش به نشانه مخالفت با ورود نیمار به زمین شکل گرفته بود، واکنش نشان داد و این ادعاها را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا، همسر داویده آنچلوتی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در شبکههای اجتماعی، از حملات شدید و بیامان هواداران برزیلی به دلیل یک حرکت سوءتعبیر شده از سوی همسرش (پسر و دستیار کارلو آنچلوتی) در لحظه ورود نیمار به زمین در دیدار مقابل اسکاتلند در جام جهانی پرده برداشت.
داستان از این قرار بود که ویدیویی ویرال شد که در آن به نظر میرسید داویده آنچلوتی با تکان دادن سر، نارضایتی خود را از ورود شماره ۱۰ سلسائو نشان میدهد. با این حال، طبق بررسیهای دقیق مشخص شد که این ژست منفی به هیچ وجه ارتباطی به نیمار نداشته، بلکه بخشی از گفتگوی داویده با پل کلمنت، دیگر دستیار تیم بوده که در کنار او روی نیمکت نشسته بود. حتی در ویدیوهای کاملتر مشخص است که داویده بلافاصله پس از آن بلند شده و پیش از ورود نیمار به زمین، با او خوشوبش میکند.
حمله عروس آنچلوتی به شایعهسازان
آنا گالوچا، همسر اسپانیایی داویده آنچلوتی، با بازنشر ویدیوی تقطیع شدهای که یکی از پیجهای فوتبالی برزیل با تیتر "نگاه غضبآلود و تکان دادن سر پسر آنچلوتی هنگام ورود نیمار" منتشر کرده بود، به شدت توپید و نوشت: «آیا میدانید که دارید یک تصویر را کاملاً اشتباه و بدون هیچ ارتباطی با واقعیت تفسیر میکنید؟ آیا میدانید به خاطر همین کار از امروز صبح چقدر توهین شنیدهام؟ ما اولین کسانی هستیم که دوست داریم برزیل برنده مسابقات باشد.»
این جنجال در حالی رخ داد که خود کارلو آنچلوتی بزرگ نیز پیش از این با تمجید از بازگشت نیمار به تیم ملی گفته بود: "او هنوز هم شور و اشتیاق یک پسر بچه را برای فوتبال بازی کردن دارد."
داویده آنچلوتی که سالهاست به عنوان مغز متفکر و دستیار اول پدرش فعالیت میکند، در سال ۲۰۲۵ اولین تجربه سرمربیگری مستقل خود را در تیم بوتافوگو برزیل پشت سر گذاشت و قرار است بلافاصله پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶، هدایت تیم لیل در لیگ یک فرانسه را به عنوان سرمربی جدید بر عهده بگیرد.