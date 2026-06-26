شبیخون لامین یامال به اروگوئه
خط و نشان پدیده اسپانیا برای صعود
فوقستاره جوان تیم ملی اسپانیا، با هدف تداوم درخشش بیامان خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در خط حمله ماتادورها برای فروپاشی دژ دفاعی اروگوئه به صف شده است.
به گزارش ایلنا، لامین یامال پس از باز کردن پای خود به گلزنی در جام جهانی ۲۰۲۶، حالا با کوهی از اعتماد به نفس آماده نبرد سرنوشتساز مقابل اروگوئه میشود. مهاجم تکنیکی ماتادورها یکی از چهرههای درخشان و متمایز پیروزی قاطع ۴ بر صفر برابر عربستان سعودی بود؛ مسابقهای که اسپانیا را در موقعیت بسیار ایده آلی برای صعود به مرحله یکهشتم نهایی قرار داد.
ستاره باشگاه بارسلونا به لطف توانایی شگفتانگیزش در برهم زدن تمرکز خطوط دفاعی رقیب، سرعت بالا و مهارتش در گرهگشایی از بازی در لحظات کلیدی، خود را به عنوان یکی از برندهترین سلاحهای هجومی در تفکرات لوئیس دلا فونته تثبیت کرده است.
لیدر نسل جدید لاروخا؛ پدیده ۱۸ ساله به سیم آخر زد
لامین یامال در شرایطی که تنها ۱۸ سال سن دارد، همین حالا به عنوان یکی از رهبران مقتدر فوتبال اسپانیا درون زمین شناخته میشود. روند پیشرفت او به شدت سریع و خیرهکننده بوده است و حضور در هر تورنمنت جدید، این واقعیت را تایید میکند که او آمادگی کاملی برای به دوش کشیدن بار مسئولیت تیم در مسابقات پرفشار و بزرگ دارد.
این استعداد ناب و جوان پس از به ثمر رساندن نخستین گل خود در تاریخ جام جهانی، هدف بزرگ بعدیاش را تکرار این درخشش و ایجاد تفاوت در جریان بازی با اروگوئه قرار داده است تا به ماتادورها کمک کند با حفظ شتاب و روحیه یکی از قدرتمندترین تیمهای جام، راهی مرحله حذفی مسابقات شوند.