بیلسا: اسپانیا زمانی که توپ را از دست میدهد، ضعیفتر میشود
مارسلو بیلسا در آستانه دیدار حساس تیم ملی اوروگوئه مقابل اسپانیا، به تحلیل نقاط قوت و ضعف حریف پرداخت و تأکید کرد که تیمش باید از هر فرصتی برای جلوگیری از حذف استفاده کند.
به گزارش ایلنا، سرمربی اروگوئه در کنفرانس خبری پیش از این بازی گفت: «یکی از بهترین روشهای دفاعی این است که زمان در اختیار حریف را کاهش دهیم. اسپانیا زمانی که توپ را از دست میدهد، ضعیفتر میشود.» او همچنین به انتقادات از عملکرد تیمش در دو بازی گذشته پاسخ داد و گفت که تیمش شایسته پیروزی بوده است.
بیلسا در ادامه افزود: «ما باید آماده باشیم که در برابر هر حریفی قرار بگیریم. هر چه حریف قویتر باشد، کار ما سختتر خواهد بود. بازی اسپانیا به شدت وابسته به همکاری بازیکنان است و ما باید در دفاع بسیار هوشیار باشیم.»
او همچنین به انتقادات از دروازهبان تیم، فرناندو موسلرا، اشاره کرد و گفت: «موسلرا تجربه و شخصیت بالایی دارد و ما به او اعتماد داریم. او در شرایط سخت به تیم کمک کرده است.»
این مربی آرژانتینی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد تیمش در دو بازی گذشته گفت: «ما در برابر عربستان ۱۵ موقعیت گل ایجاد کردیم و در بازی با کاپورد نیز دو برابر حریف فرصت گلزنی داشتیم. ما شایسته پیروزی بودیم و دو گل حریف ناشی از ضعف ما نبود.»
بیلسا همچنین به تمایل خود برای بهبود عملکرد تیم اشاره کرد و گفت: «ما باید به سمت سبک بازی دینامیک و مالکیت توپ حرکت کنیم و امیدوارم در برابر اسپانیا این هدف را محقق کنیم.»
او در پایان به ویژگیهای بازیکن جوان اسپانیا، لامین یامال، اشاره کرد و گفت: «او بازیکن تأثیرگذاری است و ما باید با همکاری یکدیگر او را تحت فشار قرار دهیم تا بتوانیم از نقاط قوت خود بهرهبرداری کنیم.»