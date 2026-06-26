رقابت جدید امباپه و هالند در جام جهانی/ مسی و رونالدو آینده!

به گزارش ایلنا، این جام جهانی شاهد درخشش ستاره‌های بزرگ بوده و در شب جمعه، هالند و امباپه در اولین تقابل خود به عنوان دو گلزن برتر نسل جدید به میدان خواهند رفت. در حالی که لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در حال وداع با این تورنمنت هستند، این دو بازیکن نشان داده‌اند که بهترین گلزنان نسل خود هستند.

نروژ و فرانسه در آخرین بازی گروهی خود به مصاف هم می‌روند و هر دو تیم پیش از این به مرحله حذفی صعود کرده‌اند. با وجود این که ممکن است مربیان بخواهند این دو ستاره را برای بازی‌های آینده استراحت دهند، اما رقابت برای کسب کفش طلا همچنان داغ است و هیچ‌کس نمی‌خواهد این گلزنان تشنه را روی نیمکت بنشاند.

هالند و امباپه تنها بازیکنان زیر ۳۰ سال در اروپا هستند که بیش از ۲۵۰ گل در کارنامه خود دارند و در صدر جدول گلزنان قرار دارند. این رقابت هنوز به شدت رقابت مسی و رونالدو نیست، چرا که هالند و امباپه در لیگ‌های مختلف بازی می‌کنند.

امباپه قهرمان جام جهانی است، در حالی که هالند قهرمان لیگ قهرمانان اروپا است که رقیب فرانسوی‌اش هرگز آن را به دست نیاورده است. در جدول گلزنی لیگ قهرمانان نیز هر دو بازیکن در حال رقابت هستند و امباپه در حال حاضر گل‌های بیشتری به ثمر رسانده است.

هالند با چهار گل در این تورنمنت، به عنوان دومین بازیکن در قرن حاضر شناخته می‌شود که در دو بازی ابتدایی جام جهانی چند گل زده است. اگر هالند به همین روند ادامه دهد، ممکن است به رکورد گلزنی کلاوزه در جام جهانی برسد.

در نهایت، این دو بازیکن با سبک‌های متفاوت خود، به رقابتی جذاب ادامه می‌دهند و هواداران فوتبال می‌توانند از تماشای این دو ستاره لذت ببرند.

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