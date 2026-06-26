خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مبارزه حساس بین کیپ‌ورد و عربستان سعودی در جام جهانی ۲۰۲۶

مبارزه حساس بین کیپ‌ورد و عربستان سعودی در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1804574
لینک کوتاه کپی شد.

در یک شب سرنوشت‌ساز، کیپ‌ورد و عربستان سعودی به مصاف یکدیگر می‌روند تا برای صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ تلاش کنند.

به گزارش ایلنا، کیپ‌ورد که برای اولین بار در تاریخ خود به این مسابقات راه یافته، با نمایش‌های درخشان خود توانسته است در دو بازی ابتدایی خود برابر اسپانیا و اروگوئه به تساوی دست یابد. 

این تیم به رهبری بوبیستا، تنها به یک تساوی دیگر نیاز دارد تا به مرحله بعدی صعود کند. در مقابل، عربستان سعودی که در بازی اول خود برابر اروگوئه به تساوی ۱-۱ رسید، در بازی دوم خود با شکست سنگین ۴-۰ برابر اسپانیا مواجه شد و حالا برای صعود به سه امتیاز این دیدار نیاز دارد.

این مسابقه که بخشی از دور سوم گروه H است، در هیوستون برگزار می‌شود و به صورت زنده از طریق پلتفرم دازن قابل مشاهده خواهد بود. 

ترکیب احتمالی دو تیم به شرح زیر است:

کیپ‌ورد (۴-۱-۴-۱): ووزینیا، استیون موریرا، روبرتو لوپز، دینِی بورگس، ژوآو پائولو؛ کوین پینا؛ رایان مندس، لارس دوآرت، موتیرو، گاری رودریگز؛ گیل‌سون بنچیمول. سرمربی: بریتو.

عربستان سعودی (۴-۴-۲): نواف العقیدی؛ عبداله‌مد، عبداله ال‌عمری، الطمبکتی، متعب الحربی؛ آوی الشمات، محمد کانو، الخیبر، الدوساری؛ مصعب الجویری، فهد البریکان. سرمربی: دونیس.

داور این دیدار، لتکسیه از فرانسه خواهد بود و کمک‌داوران او نیز از فرانسه و آفریقای جنوبی هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی