به گزارش ایلنا، کیپ‌ورد که برای اولین بار در تاریخ خود به این مسابقات راه یافته، با نمایش‌های درخشان خود توانسته است در دو بازی ابتدایی خود برابر اسپانیا و اروگوئه به تساوی دست یابد.

این تیم به رهبری بوبیستا، تنها به یک تساوی دیگر نیاز دارد تا به مرحله بعدی صعود کند. در مقابل، عربستان سعودی که در بازی اول خود برابر اروگوئه به تساوی ۱-۱ رسید، در بازی دوم خود با شکست سنگین ۴-۰ برابر اسپانیا مواجه شد و حالا برای صعود به سه امتیاز این دیدار نیاز دارد.

این مسابقه که بخشی از دور سوم گروه H است، در هیوستون برگزار می‌شود و به صورت زنده از طریق پلتفرم دازن قابل مشاهده خواهد بود.

ترکیب احتمالی دو تیم به شرح زیر است:

کیپ‌ورد (۴-۱-۴-۱): ووزینیا، استیون موریرا، روبرتو لوپز، دینِی بورگس، ژوآو پائولو؛ کوین پینا؛ رایان مندس، لارس دوآرت، موتیرو، گاری رودریگز؛ گیل‌سون بنچیمول. سرمربی: بریتو.

عربستان سعودی (۴-۴-۲): نواف العقیدی؛ عبداله‌مد، عبداله ال‌عمری، الطمبکتی، متعب الحربی؛ آوی الشمات، محمد کانو، الخیبر، الدوساری؛ مصعب الجویری، فهد البریکان. سرمربی: دونیس.

داور این دیدار، لتکسیه از فرانسه خواهد بود و کمک‌داوران او نیز از فرانسه و آفریقای جنوبی هستند.

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