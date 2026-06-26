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دومین دیدار فرانسه هم با مشکل جوی/ آسمان برابر نروژ آرام نیست!

دومین دیدار فرانسه هم با مشکل جوی/ آسمان برابر نروژ آرام نیست!
کد خبر : 1804570
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تیم ملی فوتبال فرانسه در حالی به مصاف نروژ می‌رود که پیش‌بینی‌ها از وضعیت جوی نشان می‌دهد که بارش باران و طوفان‌های احتمالی، این بار به بازی آسیب نخواهد زد.

به گزارش ایلنا، پس از بازی پرحاشیه فرانسه و عراق که به دلیل طوفان‌ها دو ساعت متوقف شد، این بار شرایط جوی در بوسطن امیدوارکننده به نظر می‌رسد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بازی روز جمعه در ساعت ۲۱ به وقت محلی تحت آسمانی ابری اما خشک و با دمای ۲۴ درجه برگزار خواهد شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که شرایط جوی در طول بازی پایدار خواهد ماند و احتمال بارش‌های خفیف قبل از شروع بازی وجود دارد. با این حال، به گفته کارشناسان، طوفان‌های شدید به احتمال زیاد پس از پایان بازی آغاز خواهند شد. همچنین، در صورت وقوع رعد و برق در فاصله ۱۳ کیلومتری از استادیوم، مقامات آمریکایی ممکن است بازی را به طور موقت متوقف کنند.

سرویس ملی آب و هوا نیز اعلام کرده که وضعیت جوی به طور کلی ابری خواهد بود و دما به حدود ۲۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. به نظر می‌رسد که هوای سنگین و مرطوب صبحگاهی، تا پایان بازی برای بازیکنان و تماشاگران قابل تحمل باشد و طوفان‌ها تنها پس از سوت پایان بازی به وقوع بپیوندند.

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