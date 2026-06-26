به گزارش ایلنا، باشگاه منچستریونایتد به شکلی فعالانه در حال بررسی شرایط جذب فلیکس انمچا، هافبک خلاق بورسیا دورتموند است و مدیران اولدترافورد تلاش‌های خود را برای به خدمت گرفتن این بازیکن چندپسته شدت بخشیده‌اند. طبق گزارش اسکای اسپورت، شیاطین سرخ پشت صحنه به سختی در حال تلاش هستند تا مسیر انتقال این ستاره به لیگ برتر انگلستان را هموار کنند.

در همین راستا، کریستوفر ویول، رئیس آلمانی دپارتمان استعدادیابی منچستریونایتد، ارتباط بسیار نزدیکی با نمایندگان این بازیکن ۲۵ ساله برقرار کرده است. این خط ارتباطی مستقیم نشان می‌دهد یونایتد برای برنده شدن در کورس جذب بازیکنی که ارزشش در بازی‌های ملی اخیر به شدت افزایش یافته، کاملاً مصمم و جدی است.

صف‌آرایی غول‌های جزیره و اسپانیا

منچستریونایتد به هیچ وجه تنها تحسین‌کننده انمچا نیست و چندین باشگاه از نخبگان فوتبال اروپا به دقت وضعیت او را زیر نظر دارند. اسکای اسپورت اضافه کرد که هر دو باشگاه منچسترسیتی و لیورپول همچنان به این بازیکن علاقه‌مند هستند و می‌خواهند خط هافبک خود را با یک استعداد تراز اول تقویت کنند.

فراتر از ابراز تمایل تیم‌های انگلیسی، رئال مادرید غول نامدار لالیگا نیز در حال رصد شرایط پیرامون ستاره دورتموند است. با توجه به اینکه ژوزه مورینیو از تحسین‌کنندگان سبک بازی این هافبک محسوب می‌شود، رقابت برای امضای قرارداد با او به اوج خود رسیده است؛ هرچند در حال حاضر به نظر می‌رسد یونایتد فعال‌ترین و پیشروترین تیم در میان صف مشتریان باشد.

سنگ بزرگ زنبورها پیش پای مشتریان؛ انمچا فروشی نیست

در سمت مقابل، سران دورتموند خود را در موضع کاملاً قدرتمندی در این مذاکرات می‌بینند. انمچا در ماه مارس گذشته تمدید قراردادی طولانی‌مدت را امضا کرد و آینده خود را تا سال ۲۰۳۰ به سیگنال ایدونا پارک گره زد؛ نکته کلیدی اینجاست که این قرارداد هیچ بند فسخی برای تابستان امسال ندارد. به گزارش کیکر، این باشگاه آلمانی قیمت غیررسمی حدود ۱۰۰ میلیون یورو را برای هر تیمی که خواهان جدا کردن او در این پنجره باشد تعیین کرده است؛ رقمی سنگین که هدف از آن، فراری دادن اکثر خریداران احتمالی است.

لارس ریکن، مدیر ورزشی دورتموند نیز در مصاحبه اخیر خود هیچ شکی درباره جایگاه این بازیکن باقی نگذاشت و صراحتاً اعلام کرد: "فلیکس برای ما یک مهره اساسی و بنیادی است." هر باشگاهی که برای امضای قرارداد با او جدی باشد – از جمله منچستریونایتد – باید یک پیشنهاد مالی نجومی ارائه دهد تا دورتموند را فقط راضی به نشستن پای میز مذاکره کند.

انفجار در جام جهانی؛ انمچا چگونه دل غول‌های اروپا را برد؟

جهش ناگهانی و چشمگیر علاقه‌مندان به این بازیکن، پس از درخشش خیره‌کننده انمچا با پیراهن تیم ملی آلمان در جام جهانی شکل گرفت. او در دو بازی اول مرحله گروهی ارزش‌های خود را به اثبات رساند؛ جایی که مقابل کوراسائو موفق به گلزنی و ارسال پاس گل شد و در دیدار برابر ساحل عاج نیز پاس گل طلایی و سرنوشت‌ساز را برای گل برتری ۲-۱ دنیز اونداو مهیا کرد.

این لحظات درخشان به خوبی توانایی بالای انمچا را در تغییر سرنوشت بازی‌ها در بالاترین سطح ممکن به تصویر کشید و او را به گزینه‌ای جذاب برای باشگاه‌هایی تبدیل کرد که به دنبال یک هافبک مدرن و گلزن هستند. انعطاف‌پذیری و توانایی او در تلفیق قدرت بدنی بالا با دقت تکنیکی، او را به هدف اصلی تیم جذب بازیکن منچستریونایتد تبدیل کرده است.

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