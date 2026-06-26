نیمار مذاکره با سینسیناتی را به هم زد

به گزارش ایلنا، رسانه معتبر «اتلتیک» فاش کرد که کریس آلبرایت، مدیر ورزشی و جف برینگ، رئیس باشگاه اف‌سی سینسیناتی، در ماه آوریل گذشته شخصاً راهی کشور برزیل شدند تا در جلسه‌ای با حضور نیمار و پدرش شرکت کنند. طبق ادعای این منبع، این ستاره ۳۴ ساله اصلاً به حضور در ایالت اوهایو بی‌میل نبود و در صورتی که خواسته‌های مالی‌اش تامین می‌شد، با این جابجایی موافقت می‌کرد؛ با این حال، مدیران این تیم آمریکایی در این چند ماه هیچ پیشنهاد رسمی و ملموسی روی میز قرار ندادند.

چراغ سبز به لیگ آمریکا؛ پادشاه به رختکن سلسائو برگشت

علیرغم قطع کانال‌های ارتباطی با سینسیناتی، نیمار کماکان مایل است تا در صورت فراهم شدن یک موقعیت و شرایط ایده‌آل، راهی لیگ MLS آمریکا شود. این در حالی است که قرارداد فعلی او با باشگاه سانتوس در پایان سال جاری میلادی به پایان می‌رسد. او در ۱۵ بازی اخیر خود با پیراهن این تیم برزیلی، موفق به ثبت ۶ گل و ۴ پاس گل شده است.

این فوق‌ستاره تکنیکی کارنامه شگفت‌انگیزی در دنیای فوتبال دارد؛ او آمار ۷۹ گل در ۱۲۹ بازی ملی برای برزیل را در کارنامه دارد و در رده باشگاهی نیز با پیراهن غول‌های بزرگی چون بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن، ۲۱۶ گل در مسابقات لیگ وارد دروازه رقبای خود کرده است.

نیمار پس از غیبت طولانی‌مدت در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، چهارشنبه شب گذشته بالاخره به ترکیب تیم ملی برزیل بازگشت و در جریان برتری مقتدرانه ۳ بر صفر سلسائو مقابل اسکاتلند، پس از مدت‌ها دوباره برای کشورش به میدان رفت.

چه در انتظار نیمار و برزیل است؟

کاروان تیم ملی برزیل اکنون منتظر مشخص شدن حریف خود در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی است تا روز دوشنبه در شهر هیوستون مقابل آن صف‌آرایی کند. از سوی دیگر، مسابقات باشگاه سینسیناتی نیز پس از پایان این وقفه طولانی مربوط به بازی‌های جام جهانی، از تاریخ ۲۲ جولای دوباره از سر گرفته خواهد شد.

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