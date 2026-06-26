دو غول، یک پادشاهی
دوئل مرگبار فرانسه و نروژ برای عبور از لیونل مسی
نبرد تمامعیار فرانسه و نروژ فراتر از تصاحب صدر جدول، میدان جنگ دو مدعی اصلی کفش طلا است که برای به چالش کشیدن لئو مسی، رودرروی هم قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، نروژ و فرانسه پرونده گروه مرگ این جام جهانی ۲۰۲۶ را خواهند بست. میگویند همیشه باید بهترینها را برای پایان کار نگه داشت و چه روشی بهتر از برگزاری یک مسابقه جذاب و تماشایی؟ گلزنی در این دیدار تضمینشده است و ارائه یک فوتبال ناب نیز همینطور؛ چرا که در این نبرد، نه تنها صدرنشینی گروه – و به تبع آن مسیر راحتتر در مرحله یکشانزدهم نهایی – در میان است، بلکه کفش طلا و فرصت حفظ رقابت سایهبهسایه با لیونل مسی نیز به این مسابقه گره خورده است.
تقابل هالند برابر امباپه و امباپه برابر هالند؛ مگر میشود این دوئل جذاب پیش برود و چیزی خراب شود؟ وایکینگ نروژی و ستاره فرانسوی اکنون در اوج دوران فوتبال خود قرار دارند. آنها به شدت انگیزه دارند و تشنه افزایش آمار گلهای خود در این تورنمنت بزرگ هستند و به هیچ وجه به این عناوین قانع نمیشوند. اگر «کیکی» در دو بازی اول خود دو بار بریس کرد، «سایبورگ» نروژی هم کسی نبود که از او عقب بماند.
آلف اینگه هالند، پدر این ستاره نروژی، به زیبایی رقابت میان این دو اعجوبه را توصیف کرده است: «آنها برای مدت طولانی رقیب یکدیگر بودهاند. من فکر میکنم هر دو از این چالش لذت میبرند و این موضوع به آنها انگیزه میدهد. اگر یکی گل بزند، دیگری هم دوست دارد گلزنی کند. کیلیان بازیکنی فوقالعاده است. ارلینگ نیز در حال تبدیل شدن به یک بازیکن بزرگ است. این دوئلی است که در آینده بسیار جذابتر خواهد شد.»
جنگ گلادیاتورها برای شکار رکورد مسی؛ فرار امباپه از سایه لئو
این اولین بار خواهد بود که این دو ستاره در رده ملی روبروی یکدیگر قرار میگیرند و هیچ سابقه قبلی از تقابل آنها، به خصوص در جام جهانی وجود ندارد. «کیکی» در تورنمنت محبوب خود بازی میکند؛ جایی که کاملاً در آن احساس راحتی دارد. این سومین حضور او در جام جهانی است و او در مسیر تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ این مسابقات قرار دارد. امباپه با احتساب گلهایش در روسیه، قطر و این دوره، ۱۶ گله است؛ یعنی برابر با رکورد میروسلاو کلوزه و تنها دو گل عقبتر از لیونل مسی. اگر این بار هم به این رکورد نرسد، بدون شک در جام جهانی ۲۰۳۰ به آن دست خواهد یافت.
البته امباپه تلاش میکند این موضوع را کماهمیت جلوه دهد و تمرکز خود را روی موفقیت تیمی و کسب ستاره سوم قهرمانی برای فرانسه بگذارد و ماجرای رقابت با مسی را فراموش کند. کیلیان پس از نمایش درخشانش مقابل عراق گفت: «اگر بخواهم روی کارهایی که لئو انجام میدهد تمرکز کنم، باید حتی بیشتر از اینها تلاش کنم. من اصلاً به کارهای او نگاه نمیکنم و فقط به کمک کردن به تیمم فکر میکنم.» این ادعا در حالی مطرح میشود که او همین حالا هم بهترین گلزن تاریخ فرانسه در جام جهانی محسوب میشود.
از سوی دیگر، «سایبورگ» نروژی اولین جام جهانی خود را مثل یک کودک با شور و اشتیاق تجربه میکند. او با به ثمر رساندن چهار گل، در میان بهترین تازهواردهای تاریخ این تورنمنت قرار گرفته است، اما هنوز راه درازی تا رکورد ۱۳ گل ژوست فونتن در سال ۱۹۵۸ دارد. اشتها و تشنگی او برای گلزنی سیریناپذیر است. به گزارش سوفا اسکور، او در دیدار برابر سنگال آمار ۶۶ درصد دقت ضربه را ثبت کرد؛ به طوری که از سه شوت او به سمت دروازه، دو شوت تبدیل به گل شد.
روی کاغذ، نروژ یک سر و گردن پایینتر از خروسها قرار دارد. خود نروژیها هم به این موضوع اعتراف میکنند و ترسی از بیان آن ندارند. هالند درباره این بازی گفت: «صادقانه بگویم، من اصلاً نگران بازی با فرانسه نیستم. آنها احتمالاً ما را شکست میدهند و در نهایت قهرمان تورنمنت میشوند.» درست است که فرانسه شانس اول برد است، اما این مسابقه تضمینکننده یک نمایش باشکوه خواهد بود.
قمار مربیان روی استراحت ستارهها؛ امباپه و هالند تسلیم نمیشوند
با وجود اینکه صدرنشینی گروه در میان است، اما نه فرانسه و نه نروژ نمیخواهند فشار بیش از حدی به مهرههای اصلی خود وارد کنند. برای خروسها، انتظار میرود تا پنج تغییر در ترکیب اصلی گای استفان – سرمربی موقت که جانشین دشان شده – ایجاد شود که سالیبا، کنده و رابیو غایبان اصلی خواهند بود. اورلین شوامنی که بازی دوم را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، پس از یک هفته ریکاوری به ترکیب اصلی برمیگردد. اگر کادر فنی نخواهد روی او ریسک کند، جای او به انگولو کانته یا وارن زایر امری خواهد رسید. با این حال، امباپه به هیچ وجه قصد استراحت ندارد و همچنان به رهبری خط حمله ادامه میدهد.
استاله سولباکن، سرمربی وایکینگها نیز تغییرات ساختاری را برای این مسابقه پایانی اعلام کرد و گفت: «تغییراتی برابر فرانسه خواهیم داشت. وضعیت بدنی بازیکنان ما در پایان بازی امروز نشان میدهد که بازیکنان دیگر نیز باید فرصت بازی پیدا کنند.» هالند میخواهد همچنان به دقایق بازی و آمار گلهای خود اضافه کند. او در حال حاضر ۵۹ گل در ۵۲ بازی با پیراهن سرخ و طلایی کشورش به ثمر رسانده و تشنه گلهای بیشتری است.