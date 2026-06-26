کابوس ساموراییها در مسیر سلسائو
ژاپن، غول بزرگ مرحله حذفی برابر برزیل
تیم ملی برزیل در مرحله حذفی جام جهانی با قرعهای هولناک روبهرو شد؛ ساموراییهای سرسختی که در ۱۶ بازی اخیر خود فقط یک بار طعم شکست را چشیدهاند.
به گزارش ایلنا، ژاپنیها در گام آخر نتوانستند صدر جدول گروه را از هلند – که تونس را از پیش رو برداشت – بربایند و حالا باید در مرحله حذفی به مصاف برزیل بروند؛ تقابلی که به هیچ وجه برای هیچکدام از دو تیم آسان نخواهد بود. خاطره بازی دوستانه و بیرحمانه چند ماه پیش که در آن ژاپن شکست ۲-۰ مقابل برزیل را با یک بازگشت شکوهمندانه عوض کرد، هنوز در ذهنها زنده است.
ساموراییها علیرغم اینکه بازی روانی ارائه دادند و از سوئد جلو افتادند، اما گل تساویبخش آنتونی الانگا آنها را به رتبه دوم فرستاد تا در یکشانزدهم نهایی حریف تیم کارلو آنچلوتی شوند. البته تیم ملی ژاپن حریف دستوپا بستهای نیست؛ آنها روان بازی میکنند و به ندرت تن به شکست میدهند. آنها مرحله گروهی جام جهانی را بدون شکست پشت سر گذاشتند و در ۱۶ نبرد اخیر خود تنها یک بار بازنده بودهاند. از آخرین باخت ژاپن نزدیک به یک سال میگذرد که به سپتامبر ۲۰۲۵ مقابل آمریکا برمیگردد.
غرش الانگا نقشه ژاپن را خراب کرد
هاجیمه مورییاسو که علاقه زیادی به تغییرات مداوم در ترکیب اصلی دارد، در دیدار برابر سوئد سیستم سه دفاعه خود را حفظ کرد اما مهرههای آمادهای چون ریتسو دوآن و دایزن مائدا را به ترکیب برگرداند؛ مهرههایی که در این تورنمنت فرم فوقالعادهای دارند. همکاری این دو بازیکن منجر به ساخت گلی شد که ژاپن را در نیمه دوم پیش انداخت. در روزهایی که تاکفوسا کوبو در دسترس نیست، این دو نفر به همراه ناکامورا که در جناح چپ فوقالعاده کار کرد، بهترینهای خط میانی ژاپن هستند. البته در این بازی تغییرات کمتری پیرامون آیاسه اوئدا، آقای گل تیم، اعمال شده بود.
تیم ملی سوئد که با نتیجه تساوی غزل خداحافظی را میخواند، درست در لحظاتی که جریان بازی کاملاً به سود ژاپن بود، به پاداش خود رسید. شلیک سهمگین الانگا از سمت چپ، زیون سوزوکی را غافلگیر کرد و ژاپن را به رتبه دوم گروه فرستاد. سوزوکی حتی در دقایق پایانی مسابقه با مهار ضربه سر الکساندر ایساک، تیمش را از شکست نجات داد و تساوی را حفظ کرد. این نتیجه قطعاً یک دردسر بزرگ برای ساموراییهای آبی است، اما همزمان یک زنگ خطر جدی برای برزیل هم خواهد بود؛ چرا که آنها باید در هیوستون مقابل رقیبی به شدت خطرناک صفآرایی کنند.
بر اساس آمار، تیم ملی ژاپن با مالکیت ۵۲.۳ درصدی در برابر مالکیت ۴۷.۷ درصدی سوئد، ابتکار عمل را در دست داشت. آسیاییها خطرات به مراتب بیشتری روی دروازه حریف خلق کردند و آمار گلهای انتظاری (xG) آنها ۱.۳۱ در مقابل ۰.۴۲ سوئد بود. سوئدیها با ثبت ۱۰ شوت در برابر ۸ شوت ژاپن، حجم هجومی بیشتری نشان دادند و با ۵ شوت در چارچوب در مقایسه با ۳ شوت ژاپن، در زدن ضربات آخر موثرتر عمل کردند. ضمن اینکه تیم اروپایی با کسب ۸ کرنر در برابر ۲ کرنر ژاپن، روی ضربات ایستگاهی خطرات زیادی ایجاد کرد.