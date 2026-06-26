به گزارش ایلنا، اروگوئه روی لبه تیغ حرکت می‌کند و مارسلو بیلسا دست به قمار بزرگی زده است. تقابل با اسپانیا برای آن‌ها حکم یک فینال تمام‌عیار را دارد، اما کاروان تیم ملی اروگوئه در حالی به این مسابقه سرنوشت‌ساز رسیده که چیزی به نام آرامش در اردوگاه آن‌ها وجود ندارد و اوضاع کاملاً بحرانی است. بر اساس گزارش رسانه «ال اسپکتادور» اروگوئه، در ساعات گذشته درگیری‌ها و اختلافات شدیدی میان این سرمربی آرژانتینی و گروهی از بازیکنان سرشناس تیم شکل گرفته است.

داستان از این قرار است که باند چهارنفره متشکل از سرخیو روشت، مانوئل اوگارته، رودریگو بنتانکور و فدریکو والورده درخواست جلسه‌ای خصوصی با بیلسا کردند. آن‌ها در این نشست صراحتاً به سرمربی خود اعلام کردند که از سبک مواجهه او با مسائل و همچنین استراتژی تاکتیکی تعیین‌شده برای بازی مقابل اسپانیا به شدت ناراضی هستند.

طبق ادعای ال اسپکتادور، این ستاره‌ها از شدت و فشار بالای تمرینات بیلسا گلایه داشتند و این تمرینات طاقت‌فرسا را عامل اصلی مصدومیت برخی از هم‌تیمی‌های خود می‌دانند. ایده تاکتیکی بازیکنان کاملاً با افکار بیلسا متضاد است؛ آن‌ها از سرمربی خود خواسته‌اند تا در دیدار برابر شاگردان لوئیس دلا فونته، تیم را با دفاع اتوبوسی و بلوک کم‌ارتفاع (Low Block) بچیند و برنامه اصلی را روی ضد حملات سریع بگذارد.

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در واکنش به این طغیان علنی، مارسلو بیلسا برای بررسی وضعیت به وجود آمده، جلسه‌ای را با حضور تمامی بازیکنان تیم تشکیل داد. او در این مصاحبه گروهی، موضوع را به طور مستقیم به چالش کشید و با بازیکنان معترض روبه‌رو شد؛ بیلسا حتی دست روی این واقعیت گذاشت که برخی از اعضای تیم به خاطر خط خوردن نام مهره‌هایی چون لوئیس سوارز و ناهیتان ناندز از لیست جام جهانی، خواهان اخراج و جدایی او از روی نیمکت لاسلسته بوده‌اند.

ال اسپکتادور در ادامه گزارش خود فاش کرد که بیلسا در این جلسه به بازیکنانش تاکید کرده که مقابل تیمی مثل اسپانیا باید مثل تصویر آینه بازی کرد و با همان سبک هجومی روبه‌رو شد. او در نهایت با یک کنایه سنگین به معترضان، صحبت‌هایش را این‌گونه به پایان رساند که بازیکنان مصدومی که با تیم به جام جهانی آمده‌اند، اتفاقاً بزرگ‌ترین حامیان او روی نیمکت هستند.

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