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با برتری مقابل آلمان: اکوادور تعطیل شد!

با برتری مقابل آلمان: اکوادور تعطیل شد!
کد خبر : 1804541
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رئیس‌جمهور اکوادور به مناسبت پیروزی تیم ملی فوتبال این کشور در مسابقه سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل آلمان، روز جمعه را تعطیل اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، دانیل نوبوا، رئیس‌جمهور اکوادور، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، این خبر را اعلام کرد و در یک دستور اجرایی نیز آن را تأیید کرد. او در این پیام از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی به خاطر تلاش‌هایشان و غلبه بر انتقادات و دشواری‌ها تشکر کرد و نوشت: «ممنون از بازیکنان و مربی که با وجود انتقادات و لحظات سخت، توانستند به این پیروزی دست یابند و شادی بزرگی را به کشور هدیه دهند. فردا جشن خواهیم گرفت!»

در این دستور رسمی که از ایالات متحده صادر شده، آمده است که «روز جمعه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، تمامی فعالیت‌های کاری در بخش‌های دولتی و خصوصی در سراسر کشور معلق خواهد شد» و همچنین تأکید شده که این روز تعطیل قابل جبران نخواهد بود.

رئیس‌جمهور اکوادور تا روز جمعه در ایالات متحده به سر می‌برد و این سفر رسمی با بازی تیم ملی اکوادور برابر آلمان همزمان شده است. به گفته دولت، در این سفر از هواپیمای ریاست‌جمهوری استفاده نشده و هزینه‌ها با منابع خصوصی تأمین شده است.

تیم ملی اکوادور در روز پنجشنبه با نتیجه ۲-۱ بر آلمان در نیوجرسی پیروز شد و این پیروزی به آن‌ها این امکان را می‌دهد که در مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات شرکت کنند و امید هواداران را برای ادامه حضور در این تورنمنت زنده نگه دارند.

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