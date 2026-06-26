زیر ذرهبین رسانهها و خانواده
صدای مخفی در خانه فران تورس که فشار را روی او نگه میدارد
در حالی که انتقادات و ابهامات در داخل و خارج از مستطیل سبز علیه عملکرد مهاجم تیم ملی اسپانیا به اوج خود رسیده، شایعات از فشارهای مضاعف خانگی روی فران تورس حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، چشمانداز آینده فران تورس، مهاجم تیم ملی اسپانیا، کاملاً مبهم و باز است؛ چرا که فاکتورهای متعددی دست به دست هم دادهاند تا حس اضطراب و استرس را در وجود او تزریق کنند، موضوعی که به وضوح در شروع جام جهانی اصلاً به کار او نیامد.
ناکامی در گام اول و عقب ماندن از قطار لاروخا
تیم ملی اسپانیا جام جهانی خود را با قدرت آغاز نکرد. در اولین مسابقه برابر کیپورد، جدیترین و واضحترین موقعیت گلزنی بازی به فران تورس رسید، اما او در باز کردن دروازه ناکام ماند. این نتیجه، اگرچه یک امتیاز برای آنها به همراه داشت، اما به هیچ وجه به نفع تیمی نبود که همه از آن انتظار صعود به فینال را دارند.
در دومین مسابقه، لاروخا با نیاز مبرم به پاسخگویی به انتقادات وارد زمین شد. آنها با یک پیروزی پرگل و مقتدرانه مقابل عربستان سعودی، نتیجه لازم را کسب کردند و اعتمادبهنفس از دست رفته در بازی افتتاحیه را دوباره به دست آوردند. با این حال، فران تورس در طول دقایق محدودی که در زمین حضور داشت، نتوانست خودش را به سطح همتیمیهایش برساند. حتی یک موقعیت که میتوانست حس گلزنی را به او بازگرداند نیز مردود اعلام شد؛ صحنهای که او ثانیههایی را به امید تایید گل در انتظار تصمیم VAR سپری کرد اما فایدهای نداشت.
بسیاری از این نشانهها حکایت از یک تنش و استرس آشکار در بازی این بازیکن دارد؛ کسی که نه تنها باید با فشارهای درونی اسکواد اسپانیا دست و پنجه نرم کند، بلکه حالا با سر و صدای به مراتب بلندتری که از خانه به گوش میرسد و ذهن او را تحت تاثیر قرار داده، مواجه است.
شبیخون پدربزرگ به روحیۀ مهاجم بارسا؛ ترکشهای یک مصاحبه ویرال
در این دوران سخت و بحرانی، انجام یک مصاحبه به جای کاهش بار روانی، وزنه سنگینتری را روی دوش او گذاشت. پدربزرگ فران تورس با اظهار نظری بیرحمانه و به شدت صادقانه اعلام کرد که هیچ اشتیاقی برای دیدن او در جام جهانی ندارد و مدعی شد که اگر فران به جای بارسلونا در لوانته بازی میکرد، وضعیت بهتری داشت. این جملات به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و به بخشی از ارزیابیها درباره افت فاحش او تبدیل گشت.
این ویدیوی ویرال شده، حواشی پیرامون او را دوچندان کرد؛ آن هم در شرایطی که خیلیها تلاش میکنند بفهمند چرا بازیکنی با این ارزش تاکتیکی بالا و پتانسیل گلزنی، در حال حاضر چنین عملکرد ضعیفی ارائه میدهد. فران تورس به فضاسازیهای عالی، تیزهوشی در محوطه جریمه و نرخ بالای دوندگی در کارهای دفاعی شناخته میشود، اما روند بازی او در حال حاضر با بیثباتی شدید در فرم بدنی و ضربات آخر همراه شده است.
سنگینی میراث شماره ۷ دیوید ویا؛ فران در محاصره فشارها
فران تورس اکنون به نسخه ایدهآل خود نیاز دارد تا بتواند جایگاهش را در ترکیب اصلی اسپانیا پس بگیرد و هم به تردیدهای داخلی و هم به انتقادات خارجی پایان دهد؛ موضوعی که دقیقاً به فشارهای اطراف او و آن «صدای خانگی» که بار اضافی به دوشش پمپاژ میکند، گره خورده است.
از نظر بسیاری از کارشناسان، چالش بزرگ او زنده کردن ارزش پیراهن شماره ۷ است؛ پیراهنی با میراثی گرانبها که توسط دیوید ویا، یکی از کاملترین و مرگبارترین مهاجمان تاریخ فوتبال اسپانیا به جا مانده است. فراتر از سنگینی این شماره، نقش او در زمین مستلزم هوش تاکتیکی بالاتر و غریزه قویتر در موقعیتهای گلزنی است.
تورس پکیجی از فشارهای همهجانبه را تحمل میکند و حالا حتی کلمات پدربزرگش نیز به بار سنگین این روزهای سخت اضافه شده است. در این وضعیت، تنها اتفاقات آینده درون مستطیل سبز مشخص میکند که آیا او میتواند این سر و صداهای آزاردهنده را ساکت کند یا خیر.