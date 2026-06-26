به گزارش ایلنا، الکس بائنا و فده والورده که سال‌هاست به دلیل حوادثی در لیگ با یکدیگر درگیری دارند، در این بازی به مصاف هم خواهند رفت.

در برنامه «ال پارتیدازو» شب گذشته، موضوع تنش میان این دو بازیکن به بحث گذاشته شد. با وجود اینکه بسیاری بر این باورند که این دو بازیکن به خاطر احتمال از دست دادن ادامه جام جهانی، از درگیری خودداری خواهند کرد، اما برخی معتقدند که اگر هر دو به عنوان بازیکن اصلی به میدان بروند، ممکن است تنش‌ها بالا بگیرد.

یکی از کارشناسان این برنامه گفت: «در دیدارهای قبلی پس از آن درگیری، مشخص بود که بین این دو بازیکن تنش وجود دارد.» او همچنین اشاره کرد که «اگر اشتباهی در این بازی رخ دهد، ممکن است بازیکن از ادامه جام جهانی محروم شود»، که این موضوع را با محرومیت‌های لیگ داخلی مقایسه کرد.

در سال ۲۰۲۳، والورده به بائنا در پارکینگ ورزشگاه برنابئو حمله کرد، به دلیل اینکه او به خانواده‌اش در یک بازی توهین کرده بود. بائنا در این باره گفت: «من در برابر والورده احساس تنش نمی‌کنم، اما به نظر می‌رسد او بیشتر از من تحت فشار است. شاید او کمی به من حساس شده است.»

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